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Aleksey Batrakov'a milli davet

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov'a Rusya Milli Takımı'ndan davet geldi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Eylül 2026 14:42
Aleksey Batrakov'a milli davet
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Rusya Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 38 kişilik genişletilmiş kadroda Batrakov yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ağustos ayında Lokomotiv Moskova'dan Galatasaray'a transfer olan Batrakov, sarı-kırmızılılarla 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlanmasının ardından beş yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

Rus futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen genç oyuncu, Galatasaray formasıyla ilk maçına da Göztepe karşısında çıktı. İkinci yarıda oyuna dahil olan Batrakov, sarı-kırmızılıların 3-2 kazandığı karşılaşmada hücum organizasyonlarına katkı sağladı.

21 yaşındaki futbolcu, milli takım formasıyla daha önce de görev yaptı. Galatasaray'a transfer olmadan önce Rusya Milli Takımı'nda forma giyen Batrakov'un kariyerinde şu ana kadar 10 milli maç ve 3 gol bulunuyor.



Galatasaray


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