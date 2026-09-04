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Trabzonspor, Ali Hebaşoğlu için prensipte anlaştı!

Trabzonspor, genç golcü Ali Hebaşoğlu'nun transferi için Bodrum FK ile prensip anlaşmasına vardı. Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Eylül 2026 12:20
Haber: Sporx.com
Trabzonspor, Ali Hebaşoğlu için prensipte anlaştı!
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Trabzonspor, genç golcü Ali Hebaşoğlu'nun transferi için Bodrum FK ile prensip anlaşmasına vardı. Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzonspor, bir süredir transferi için görüşmelerini sürdürdüğü genç golcü Ali Hebaşoğlu konusunda Bodrum F.K. ile prensip anlaşmasına vardı.

TRABZONSPOR'DAN GENÇ GOLCÜ HAMLESİ

Bodrum F.K. ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki santrfor için iki kulübün anlaşmaya vardığı kaydedildi.

1.90 metre boyundaki Ali Hebaşoğlu'nun güncel piyasa değerinin 2.2 milyon euro olduğu belirtildi.

TRANSFERİN BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Son dakika bir gelişme yaşanmaması halinde, transfer döneminin bugün sona erecek olması nedeniyle Ali Hebaşoğlu transferinin kısa süre içerisinde Trabzonspor tarafından duyurulmasının beklendiği aktarıldı.



Trabzonspor


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