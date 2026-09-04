Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde gözler golcülerde

Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş yarın Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sezonu zirvede tamamlamak isteyen iki ezeli rakibin mücadelesinde gözler, son haftalarda yükselen grafikleriyle dikkat çeken golcüler Vedat Muriqi ile Dusan Vlahovic'te olacak.
MURIQI'DEN ÜST ÜSTE 3 GOL
İkinci kez geldiği Fenerbahçe'de sezona talihsiz bir sakatlıkla başlayan Vedat Muriqi, formasına kavuştuktan sonra yükselen grafiğiyle dikkat çekti.
Ligde ilk kez 11'de şans bulduğu Konyaspor maçında golle tanışan Kosovalı yıldız, ardından Lyon ve Samsunspor karşılaşmalarında da fileleri havalandırdı. Muriqi, üst üste 3 maçta 3 gol kaydetti.
VLAHOVIC 6 YIL SONRA HAT-TRICK YAPTI
Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Dusan Vlahovic ise ligde ilk 11'de çıktığı ilk maç olan Çorum FK karşılaşmasında adeta patlama yaptı.
Karşılaşmaya penaltı golüyle başlayan 26 yaşındaki futbolcu, ardından iki kez daha fileleri havalandırarak kariyerindeki 3. hat-trick'ini yaptı.
En son Vincenzo Italiano yönetiminde Fiorentina formasıyla Spezia'ya karşı Ekim 2021'de 3 gol atan Vlahovic, İtalyan teknik adamla Beşiktaş'ta yeniden buluşmasının ardından 6 yıl aradan sonra hat-trick sevinci yaşadı.
Fenerbahçe'de Mason Greenwood ve Oğuz Aydın, Beşiktaş'ta ise Vaclav Cerny ve Orkun Kökçü bu sezon skora verdikleri katkıyla öne çıkan diğer isimler oldu.
KARTAL'IN BELALISI MURIQI
Vedat Muriqi, Süper Lig'de görev yaptığı 3 farklı kulübün formasıyla da gol attığı tek takım olarak Beşiktaş'a karşı dikkat çekici bir istatistiğe sahip.
32 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği formasıyla Ekim 2017'de, Çaykur Rizespor formasıyla Nisan 2019'da ve Fenerbahçe formasıyla Aralık 2019'da Beşiktaş ağlarını havalandırdı.
Vlahovic'in ise Serie A kariyerinde en az iki maçta birlikte çalıştığı 10 teknik direktör arasında en yüksek gol ortalamasını Vincenzo Italiano yönetiminde yakaladığı belirtildi. Sırp futbolcu, Italiano döneminde 21 maçta 17 gol atarak 0.81 gol ortalaması yakaladı.
Vlahovic, İtalyan teknik adam yönetiminde Beşiktaş formasıyla çıktığı iki Süper Lig maçında ise rakip filelere toplam 3 gol gönderdi ve 1.5 gol ortalamasına ulaştı.
MURIQI'DEN ÜST ÜSTE 3 GOL
İkinci kez geldiği Fenerbahçe'de sezona talihsiz bir sakatlıkla başlayan Vedat Muriqi, formasına kavuştuktan sonra yükselen grafiğiyle dikkat çekti.
Ligde ilk kez 11'de şans bulduğu Konyaspor maçında golle tanışan Kosovalı yıldız, ardından Lyon ve Samsunspor karşılaşmalarında da fileleri havalandırdı. Muriqi, üst üste 3 maçta 3 gol kaydetti.
VLAHOVIC 6 YIL SONRA HAT-TRICK YAPTI
Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Dusan Vlahovic ise ligde ilk 11'de çıktığı ilk maç olan Çorum FK karşılaşmasında adeta patlama yaptı.
Karşılaşmaya penaltı golüyle başlayan 26 yaşındaki futbolcu, ardından iki kez daha fileleri havalandırarak kariyerindeki 3. hat-trick'ini yaptı.
En son Vincenzo Italiano yönetiminde Fiorentina formasıyla Spezia'ya karşı Ekim 2021'de 3 gol atan Vlahovic, İtalyan teknik adamla Beşiktaş'ta yeniden buluşmasının ardından 6 yıl aradan sonra hat-trick sevinci yaşadı.
Fenerbahçe'de Mason Greenwood ve Oğuz Aydın, Beşiktaş'ta ise Vaclav Cerny ve Orkun Kökçü bu sezon skora verdikleri katkıyla öne çıkan diğer isimler oldu.
KARTAL'IN BELALISI MURIQI
Vedat Muriqi, Süper Lig'de görev yaptığı 3 farklı kulübün formasıyla da gol attığı tek takım olarak Beşiktaş'a karşı dikkat çekici bir istatistiğe sahip.
32 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği formasıyla Ekim 2017'de, Çaykur Rizespor formasıyla Nisan 2019'da ve Fenerbahçe formasıyla Aralık 2019'da Beşiktaş ağlarını havalandırdı.
Vlahovic'in ise Serie A kariyerinde en az iki maçta birlikte çalıştığı 10 teknik direktör arasında en yüksek gol ortalamasını Vincenzo Italiano yönetiminde yakaladığı belirtildi. Sırp futbolcu, Italiano döneminde 21 maçta 17 gol atarak 0.81 gol ortalaması yakaladı.
Vlahovic, İtalyan teknik adam yönetiminde Beşiktaş formasıyla çıktığı iki Süper Lig maçında ise rakip filelere toplam 3 gol gönderdi ve 1.5 gol ortalamasına ulaştı.