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Fenerbahçe'den Asensio iddialarına yanıt

Fenerbahçe, sakatlığı bulunan Marco Asensio ile ilgili iddialara yanıt verdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 20:08 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2026 20:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Asensio iddialarına yanıt
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Fenerbahçe, sakatlığı bulunan Marco Asensio ile ilgili iddialara resmi siteden yanıt verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Kamuoyuna Duyuru

Serdar Ali Çelikler tarafından futbolcumuz Marco Asensio'nun sağlık durumuna ilişkin dile getirilen iddialar tamamen gerçek dışı ve hayal ürünüdür.

Oyuncumuzun diz bağlarında sezon başından bu yana devam eden ciddi bir problem bulunduğu, çapraz bağ sakatlığı riski taşıdığı, ameliyat olmak istediği ve bu yönde kulübümüze talepte bulunduğu şeklindeki ifadelerin hiçbir gerçeklik payı yoktur.

Kulübümüzün ve Sağlık Ekibimizin bilgisi dışında, tıbbi gerçeklerle bağdaşmayan birtakım senaryoların "bilgiye ulaştım" denilerek kamuoyuna aktarılması gazetecilik faaliyeti olarak değerlendirilemez.

Bir sporcunun sağlık durumu gibi son derece hassas bir konuda, hiçbir somut veriye dayanmadan böylesine ayrıntılı ve kesin ifadelerle kurgu oluşturulmasını kabul etmiyoruz.





Serdar Ali Çelikler'i, futbolcumuzun sağlık durumu üzerinden kamuoyunu yanıltan gerçek dışı iddialarını düzeltmeye ve bundan sonra kulübümüz ile oyuncularımız hakkında doğruluğunu teyit etmediği bilgileri gerçekmiş gibi paylaşmamaya davet ediyoruz.

Futbolcularımızın sağlık durumlarına ilişkin kamuoyunun esas alması gereken tek kaynak, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi açıklamalarıdır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

MARCO ASENSIO'NUN DURUMU

A Spor'un haberine göre 30 yaşındaki yıldız futbolcunun ameliyat olmasıyla ilgili bir planlamanın olmadığı ve yıldız futbolcunun tedavisinin sağlık heyetinin kontrolünde ilerlediği belirtildi.

Perşembe günü bireysel saha çalışmalarına başlayan Marco Asensio'nun Beşiktaş ile oynanacak derbi mücadelesinde forma giyip giymeyeceği henüz netleşmedi.

PERFORMANSI

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam eden yıldız futbolcu, bu sezon görev aldığı 7 karşılaşmada 1 gol ve 1 asist kaydetti.



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