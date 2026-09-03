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Fatih Tekke'nin vazgeçtiği para belli oldu!

Mart 2025'te 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Tekke'nin, Trabzonspor'dan 525 milyon liralık alacağından feragat ettiği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 16:04
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fatih Tekke'nin vazgeçtiği para belli oldu!
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Trabzonspor ile sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla fesheden Fatih Tekke'nin, bordo-mavili kulüpten alacağı ücretin tamamından vazgeçtiği ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzonspor ile yollarını karşılıklı anlaşmayla ayıran Fatih Tekke'nin sözleşmesinden doğan 525 milyon liralık kazançtan vazgeçtiği belirtildi.

Bordo-mavili kulüp, deneyimli teknik adamın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmişti.

525 MİLYON LİRADAN VAZGEÇTİ

Sözcü'de yer alan habere göre, Mart 2025'te Trabzonspor ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Tekke'nin maaşına Temmuz 2026'da 60 milyon lira zam yapıldı ve yıllık kazancı 150 milyon liraya yükseldi.

Tekke'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedilmesiyle birlikte herhangi bir tazminat almayacağı ifade edildi.

Bu doğrultuda Fatih Tekke'nin, Trabzonspor'daki sözleşmesinin kalan bölümünden toplam 525 milyon lira almaktan vazgeçtiği aktarıldı.



Trabzonspor


Böylece deneyimli teknik adam, kulüpten herhangi bir tazminat talep etmeden Trabzonspor'dan ayrılmış oldu.

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