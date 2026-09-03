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Fenerbahçe'nin Can Uzun ısrarı sürüyor!

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da uzun süre gündeminde yer alan Can Uzun için Eintracht Frankfurt'a 45 milyon euroluk teklif yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Eylül 2026 11:54
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'nin Can Uzun ısrarı sürüyor!
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Fenerbahçe'de transferin son günlerinde hareketlilik devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin, adı uzun süre Galatasaray ile de anılan milli futbolcu Can Uzun için devreye girdiği ve Eintracht Frankfurt'a yüksek bir bonservis teklifinde bulunduğu öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 45 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Fenerbahçe'nin transferden sorumlu yöneticisi Cihan Kamer, geçtiğimiz günlerde kanat oynayabilen bir 10 numara aradıklarını açıklamıştı. Kamer'in işaret ettiği ismin Can Uzun olduğu ortaya çıktı.

Cihan Kamer'in Almanya'ya giderek Eintracht Frankfurt yönetimiyle masaya oturduğu ve sarı-lacivertlilerin 20 yaşındaki futbolcu için 45 milyon euro teklif yaptığı belirtildi.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Can Uzun için Galatasaray'ın da uzun süre girişimlerde bulunduğu ve transfer için 35 milyon euroya kadar çıktığı aktarıldı. Ancak sarı-kırmızılıların Eintracht Frankfurt'u ikna edememesi üzerine transfer girişiminin askıya alındığı belirtildi.

FRANKFURT 13 MİLYON EURO ÖDEDİ





Eintracht Frankfurt, Can Uzun'u 2024 yaz transfer döneminde Nürnberg'den 13 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon Alman ekibiyle 28 maçta 10 gol ve 6 asist üreten milli futbolcu, bu sezon ise ilk 11'de başladığı 2 karşılaşmada 2 gol ve 3 asist kaydetti.

ÇOK YÖNLÜ OYUNCU

Ana mevkisi 10 numara olan Can Uzun, hücum hattında farklı pozisyonlarda görev yapabiliyor. 20 yaşındaki futbolcu, gerektiğinde santrfor ve sol kanat olarak da forma giyebiliyor.

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