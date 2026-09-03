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Galatasaray'da Lamine Camara fırsatı kaçtı

Galatasaray'ın orta saha arayışında gündeme gelen Lamine Camara'nın Chelsea'ye transferi son anda gerçekleşmedi. Monaco'nun finansal durumu nedeniyle ortaya çıkan fırsata rağmen sarı-kırmızılı yönetim transfer dönemini kapatma kararı aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Eylül 2026 09:08 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2026 09:13
Haber: Sözcü
Galatasaray'da Lamine Camara fırsatı kaçtı
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Galatasaray'ın orta saha arayışında gündeme gelen Lamine Camara'nın Chelsea'ye transferi son anda gerçekleşmedi. Monaco'nun finansal durumu nedeniyle ortaya çıkan fırsata rağmen sarı-kırmızılı yönetim transfer dönemini kapatma kararı aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray, orta saha transferinde Lamine Camara için ortaya çıkan fırsatı değerlendiremedi. Monaco'nun finansal sıkıntılarını aşmak için oyuncu satışına ihtiyaç duyması, sarı-kırmızılılar açısından yeni bir ihtimal oluşturdu ancak transfer gerçekleşmedi.

CHELSEA TRANSFERİ SON ANDA İPTAL OLDU

Chelsea, 22 yaşındaki Senegalli futbolcu için Monaco ile 47 milyon sterlinlik anlaşmaya vardı. Camara sağlık kontrolünden de geçti ancak Fransız ekibinin son anda transfer evraklarını imzalamaktan vazgeçmesi üzerine anlaşma iptal oldu.

Böylece Camara'nın Chelsea'ye transferi gerçekleşmezken, Monaco'nun oyuncu satma ihtiyacının devam etmesi Galatasaray açısından bir fırsat oluşturdu.

BALOGUN DA MONACO'DA KALDI

Monaco'da Balogun'un ayrılık süreci de sonuçlanmadı. Sağlık kontrolü ve Everton'ın indirim talebi nedeniyle görüşmeler uzarken Avrupa'da transfer dönemi sona erdi. Böylece Balogun da Monaco'da kaldı.



Galatasaray


Türkiye'de transfer dönemi yarına kadar devam etmesine rağmen Galatasaray yönetimi transfer dönemini kapatma kararı aldı. Böylece sarı-kırmızılıların Lamine Camara için oluşan transfer ihtimali de sonuçsuz kaldı.

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