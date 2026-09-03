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Ertuğrul Doğan'dan teknik direktör açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da teknik direktör açıklaması yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Eylül 2026 00:24 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2026 00:26
Ertuğrul Doğan'dan teknik direktör açıklaması!
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a yaptığı açıklamalarda Fatih Tekke'nin ardından takımın başına geçecek yeni teknik direktörle ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Fatih Tekke ile yollarını ayıran bordo-mavililerde teknik direktör arayışları devam ederken, son dönemde Antonio Conte, Fatih Terim, Arda Turan, Şenol Güneş ve Abdullah Avcı gibi isimler gündeme gelmişti.

GÜNDEMDEKİ İSİMLER İÇİN TEK TEK AÇIKLAMA

Gündeme gelen isimler hakkında konuşan Doğan, "Böyle bir olay yaşayacağımızı düşünmedik, sürpriz oldu. Bu yüzden hoca planlaması yoktu. Çok isimler çıkıyor; Conte deniyor ama hayatımda kendisiyle görüşmedim, tanışmıyoruz bile. Fatih Terim geçiyor ama gündemde yok. Şampiyon hocalarımız var; Şenol Güneş, Abdullah Avcı ama bizim böyle bir gündemimiz yok. Arda Turan zaten bir takımın başında, dolayısıyla böyle bir gündem de yok. Trabzonspor Kulübü Başkanı'nın bu bahsi geçen isimlerle görüşmesi yok." dedi.

"YABANCI OLACAKMIŞ GİBİ DURUYOR"

Teknik direktör tercihleriyle ilgili konuşan Ertuğrul Doğan, yeni hocanın yabancı olmasının daha muhtemel olduğunu söyledi.

Doğan, "Yabancı teknik direktör olacakmış gibi duruyor. Bizim de çalışmalarımız o yönde. Bahsi geçen yerli isimlerle bizim bir görüşmemiz yok. Görüştüğümüz, planlamasını yaptığımız ve takımla alakalı raporunu istediğimiz teknik direktörler var." ifadelerini kullandı.



Trabzonspor


"HATA YAPMAMAMIZ LAZIM"

Yeni teknik direktör konusunda titiz bir çalışma yürüttüklerini aktaran Doğan, "Durumu değerlendiriyoruz, ne yapabiliriz diye. Gelecek hocanın başarısız olma şansı yok. Dolayısıyla ciddi olarak düşünüyoruz, hata yapmamamız lazım." açıklamasını yaptı.

Doğan ayrıca taraftara karşı mahcubiyetinin sürdüğünü belirterek, "Benim taraftara mahcubiyetim hâlâ bitmedi. Geçen sene kupa aldık ama bugün yarın olacak bir konu değil. Hoca konusu… Hatasız bir karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

FRANCULINO DJU AÇIKLAMASI

Trabzonspor'un transferini açıkladığı Franculino Dju hakkında da konuşan Ertuğrul Doğan, genç oyuncunun izleme ekibinin listesinin ilk sırasında yer aldığını açıkladı.

Doğan, "Franculino Dju, izleme ekibinin ilk sırasındaydı. Transferin Avrupa'da kapanmasının ardından daha makul şartlarla oyuncuyu bünyemize kattık. İnşallah Trabzonspor'da çok başarılı olacak." dedi.

Trabzonspor Başkanı, transferin UEFA Konferans Ligi kadrosuna bildirildiğini belirterek, "Listenin ilk sırasındaki isimdi. O da makul şartlarda oyuncuyu kadromuza kattık. Kendisinden ciddi beklentilerimiz var." ifadelerini kullandı.

ONUACHU AYRILACAK MI?

Ertuğrul Doğan, Paul Onuachu'nun takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara da net yanıt verdi.

Doğan, "Öyle bir gündem yok. Onuachu bu ligin gol kralı, çok iyi bir arkadaşımız. Öyle bir durum söz konusu değil." şeklinde konuştu.

TRANSFERDE HAREKETLİLİK SÜRECEK

Transfer çalışmalarının devam ettiğini de belirten Doğan, "Transferde önümüzdeki günlerde Türkiye içinden bir şeyler daha yaşanabilir. Eksikler neyse her şekilde tamamlanacak." dedi.

Trabzonspor'un hedeflerine de değinen başkan Doğan, "Trabzonspor taraftarına sadece şunu diyemem; genç oyuncu alacağım, sonra satacağım. Bu takım yarışmak zorunda, kupa almak zorunda. Artık bu takım Konferans Ligi'nde derece yapmak zorunda." ifadelerini kullandı.

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