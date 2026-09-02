Philadelphia 76ers, pivot Tacko Fall, guard Jameer Nelson Jr. ve forvet Saint Thomas ile sözleşme imzaladığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Üç oyuncuya da antrenman kampı daveti verilirken Philadelphia, 2026-27 sezonu hazırlıkları öncesinde kadrodaki rekabeti ve derinliği artırdı.
Grubun en geniş profesyonel kariyer tecrübesine sahip ismi Fall olarak öne çıkıyor. NBA, G League ve farklı ülkelerde forma giyen 2.29 metre boyundaki pivot, son olarak 2025-26 sezonunu Ningbo Rockets'ta geçirdi. Fall daha önce Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Xinjiang Flying Tigers, Nanjing Monkey Kings ve New Zealand Breakers kadrolarında yer aldı.
Fall, yakın dönemdeki en verimli sezonunu 2021-22'de G League ekiplerinden Cleveland Charge ile geçirdi. 31 karşılaşmada forma giyen deneyimli oyuncu, yüzde 75.5 saha içi isabet oranıyla 15.8 sayı ve 10.9 ribaund ortalamaları yakaladı.
Ardından 2022-23 sezonunda Çin'de de etkili bir performans sergileyen Fall, Xinjiang formasıyla çıktığı 34 maçta 13.9 sayı ve 10.2 ribaund ortalamaları kaydetti.
2025-26 sezonunda ise Ningbo adına 38 karşılaşmada görev alan Fall, maç başına 16.9 dakika sahada kalarak 11.0 sayı, 5.9 ribaund ve 0.6 asist üretti. Tecrübeli pivot, saha içinden yüzde 80.7 gibi dikkat çekici bir isabet oranına ulaştı.
Grubun en geniş profesyonel kariyer tecrübesine sahip ismi Fall olarak öne çıkıyor. NBA, G League ve farklı ülkelerde forma giyen 2.29 metre boyundaki pivot, son olarak 2025-26 sezonunu Ningbo Rockets'ta geçirdi. Fall daha önce Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Xinjiang Flying Tigers, Nanjing Monkey Kings ve New Zealand Breakers kadrolarında yer aldı.
Fall, yakın dönemdeki en verimli sezonunu 2021-22'de G League ekiplerinden Cleveland Charge ile geçirdi. 31 karşılaşmada forma giyen deneyimli oyuncu, yüzde 75.5 saha içi isabet oranıyla 15.8 sayı ve 10.9 ribaund ortalamaları yakaladı.
Ardından 2022-23 sezonunda Çin'de de etkili bir performans sergileyen Fall, Xinjiang formasıyla çıktığı 34 maçta 13.9 sayı ve 10.2 ribaund ortalamaları kaydetti.
2025-26 sezonunda ise Ningbo adına 38 karşılaşmada görev alan Fall, maç başına 16.9 dakika sahada kalarak 11.0 sayı, 5.9 ribaund ve 0.6 asist üretti. Tecrübeli pivot, saha içinden yüzde 80.7 gibi dikkat çekici bir isabet oranına ulaştı.