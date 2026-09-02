Beşiktaş, transfer döneminin son bölümünde önemli bir hamle gerçekleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun haberine göre siyah-beyazlılar, Belçikalı orta saha Nicolas Raskin'in transferi konusunda Rangers ile prensip anlaşmasına vardı.
Kulüpler arasındaki görüşmelerin son ayrıntılar üzerinde devam ettiği ve transferin tamamlanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Anlaşmanın satın alma opsiyonlu kiralık olacağı öğrenildi.
JABLONEC KADROSUNA ALINMADI
Rangers Teknik Direktörü Derek McInnes, kısa süre önce Raskin'e yönelik transfer ilgisinin artması nedeniyle oyuncuyu Jablonec ile oynanan UEFA Konferans Ligi karşılaşmasının kadrosuna dahil etmediklerini açıklamıştı.
McInnes, Belçikalı futbolcunun sakat olmadığını ancak transfer döneminin sonuna yaklaşılırken yaşanan hareketlilik nedeniyle Glasgow'da bırakıldığını ifade etmişti.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
Rangers'ın 2023 yılında Standard Liege'den kadrosuna kattığı Nicolas Raskin'in İskoç ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor.
Merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev yapabilen 25 yaşındaki futbolcu; mücadele gücü, pres etkinliği ve oyunun iki yönüne yaptığı katkıyla dikkat çekiyor.
Belçika Milli Takımı'nda da forma giyen Raskin'in, kulüpler arasındaki son görüşmelerin tamamlanmasının ardından Beşiktaş'a transfer olması bekleniyor.
Kulüpler arasındaki görüşmelerin son ayrıntılar üzerinde devam ettiği ve transferin tamamlanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Anlaşmanın satın alma opsiyonlu kiralık olacağı öğrenildi.
JABLONEC KADROSUNA ALINMADI
Rangers Teknik Direktörü Derek McInnes, kısa süre önce Raskin'e yönelik transfer ilgisinin artması nedeniyle oyuncuyu Jablonec ile oynanan UEFA Konferans Ligi karşılaşmasının kadrosuna dahil etmediklerini açıklamıştı.
McInnes, Belçikalı futbolcunun sakat olmadığını ancak transfer döneminin sonuna yaklaşılırken yaşanan hareketlilik nedeniyle Glasgow'da bırakıldığını ifade etmişti.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
Rangers'ın 2023 yılında Standard Liege'den kadrosuna kattığı Nicolas Raskin'in İskoç ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor.
Merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev yapabilen 25 yaşındaki futbolcu; mücadele gücü, pres etkinliği ve oyunun iki yönüne yaptığı katkıyla dikkat çekiyor.
Belçika Milli Takımı'nda da forma giyen Raskin'in, kulüpler arasındaki son görüşmelerin tamamlanmasının ardından Beşiktaş'a transfer olması bekleniyor.