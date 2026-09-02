Beşiktaş'tan ayrılan Al Musrati'ye 1.Lig'den talip!

Beşiktaş, Libyalı ön libero Moatasem Al-Musrati'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 1.LİG'DEN TALİP ÇIKTI
30 yaşındaki futbolcuya TFF 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor talip oldu.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
İstanbul ekibi tecrübeli ön liberoyu kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladı.
Al-Musrati de Türkiye'de kalmaya sıcak bakıyor ve görüşmelerde anlaşma sağlanması halinde Esenler Erokspor'a imza atacak.
BEŞİKTAŞ'IN EN PAHALI TRANSFERİ OLMUŞTU
Beşiktaş, Şubat 2024'te Braga'dan 1 milyon euro kiralama bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Al-Musrati'nin sezon sonunda 11 milyon euro karşılığında bonservisini almıştı. Libyalı futbolcu en pahalı Transfer olarak siyah beyazlı kulüp tarihine geçmişti.
İKİ KEZ KİRALANDI
Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen Moatasem Al-Musrati, siyah beyazlılar tarafından Şubat 2025'te 1 milyon euro bedelle Monaco'ya kiralandı. Fransız ekibinde 11 müsabakada görev yapan Al-Musrati, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Sezon sonunda Beşiktaş'a dönen ön libero, Ağustos 2025'te bu kez 2 milyon euro kiralama bedeliyle Hellas Verona'nın yolunu tutmuştu.
BEŞİKTAŞ'TA İKİ KUPA KAZANDI
Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 38 karşılaşmaya çıkan Libyalı orta saha, 3 kez fileleri havalandırdı. Al-Musrati, siyah beyazlı formayla Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.
30 yaşındaki futbolcuya TFF 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor talip oldu.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
İstanbul ekibi tecrübeli ön liberoyu kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladı.
Al-Musrati de Türkiye'de kalmaya sıcak bakıyor ve görüşmelerde anlaşma sağlanması halinde Esenler Erokspor'a imza atacak.
BEŞİKTAŞ'IN EN PAHALI TRANSFERİ OLMUŞTU
Beşiktaş, Şubat 2024'te Braga'dan 1 milyon euro kiralama bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Al-Musrati'nin sezon sonunda 11 milyon euro karşılığında bonservisini almıştı. Libyalı futbolcu en pahalı Transfer olarak siyah beyazlı kulüp tarihine geçmişti.
İKİ KEZ KİRALANDI
Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen Moatasem Al-Musrati, siyah beyazlılar tarafından Şubat 2025'te 1 milyon euro bedelle Monaco'ya kiralandı. Fransız ekibinde 11 müsabakada görev yapan Al-Musrati, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Sezon sonunda Beşiktaş'a dönen ön libero, Ağustos 2025'te bu kez 2 milyon euro kiralama bedeliyle Hellas Verona'nın yolunu tutmuştu.
BEŞİKTAŞ'TA İKİ KUPA KAZANDI
Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 38 karşılaşmaya çıkan Libyalı orta saha, 3 kez fileleri havalandırdı. Al-Musrati, siyah beyazlı formayla Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.