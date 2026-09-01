Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Trabzonspor, maça eski teknik direktörlerinden Hüseyin Çimşir ile hazırlanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavili kulübün açıklamasında, yönetim kurulunun teknik direktör çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü belirtilerek "Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik süreç devam ederken takımımızı 6 Eylül Pazar günü oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşmasına eski teknik direktörlerimizden Hüseyin Çimşir hazırlayacaktır." denildi.
Trabzonspor'dan yeni teknik direktör için açıklama!
Trabzonspor, yeni teknik direktörünü belirleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Gençlerbirliği maçında takımı Hüseyin Çimşir hazırlayacak.
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