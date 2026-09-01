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Trabzonspor'dan yeni teknik direktör için açıklama!

Trabzonspor, yeni teknik direktörünü belirleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Gençlerbirliği maçında takımı Hüseyin Çimşir hazırlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 20:06 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2026 20:56
Fotoğraf: X.com
Trabzonspor'dan yeni teknik direktör için açıklama!
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Trabzonspor, maça eski teknik direktörlerinden Hüseyin Çimşir ile hazırlanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavili kulübün açıklamasında, yönetim kurulunun teknik direktör çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü belirtilerek "Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik süreç devam ederken takımımızı 6 Eylül Pazar günü oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşmasına eski teknik direktörlerimizden Hüseyin Çimşir hazırlayacaktır." denildi.



Trabzonspor


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