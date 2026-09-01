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Trabzonspor'dan lige kötü başlangıç!

Trabzonspor, 3 haftası geride kalan Süper Lig'e istediği gibi başlayamadı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Eylül 2026 12:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'dan lige kötü başlangıç!
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezona arzu ettiği başlangıcı yapamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavililer, Süper Lig ve Avrupa'da bu sezon oynadığı ilk 5 resmi maçta sadece 1 galibiyet aldı. 1 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 karşılaşmayı ise kaybetti.

Trabzonspor, ligin ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndükten sonra sahasında Başakşehir'i 2-1'lik sonuçla geçti, Amed Sportif Faaliyetler'e ise 2-1 kaybetti.

Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ise sahasında 1-0 mağlup olduğu Macaristan'ın Ferencvaros takımına deplasmanda 4-0 gibi farklı sonuçla kaybederek elendi.

Söz konusu maçlarda 4 gol atan Trabzonspor, kalesinde ise 9 gol gördü.

Bu sezon 5 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet alan Trabzonspor, geçen sezon ise toplamda 43 karşılaşmada 7 mağlubiyet yaşamıştı.

Geçen sezonki başarılı başlangıcı tekrarlayamadı



Trabzonspor


Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ligin ilk 3 haftasındaki başarılı başlangıcı tekrarlayamadı.

Geçen sezon ligin ilk 3 haftasında galip gelerek 9 puan elde eden Karadeniz ekibi, bu sezon ise aynı dönemde 4 puan toplayabildi.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından geçen sezon averajla 3. haftayı 3. sırada kapatan bordo-mavililer, bu sezon ilk 3 hafta sonunda 11. sırada kendine yer buldu.

Deplasman başarısının uzağında başladı

Geçen sezon Süper Lig'de deplasmanda en fazla puan toplayan takım olan Trabzonspor, bu sezon ilk 2 dış saha maçını kazanamadı.

Bordo-mavililer, geçen sezon ligde 17 deplasmanda 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 36 puan toplayarak en başarılı takım olurken bu sezon 2 dış saha maçında 1 beraberlik, 1 yenilgi ile 1 puan hanesine yazdırabildi.

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