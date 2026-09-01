Galatasaray, Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan ile kadrosunu güçlendirmek istiyor.
GALATASARAY'DAN TEKLİF Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, İzmir ekibinin kapısını çaldı ve 23 yaşındaki futbolcu için 6 milyon euro teklif etti. Göztepe ise sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Arda Okan için 8 milyon euro istiyor.
Galatasaray ile Göztepe arasında transfer için pazarlıklar devam ediyor.
TAKAS İHTİMALİ
Fanatik'te yer alan habere göre, görüşmelerde para artı takas formülü de masaya yatırıldı. Renato Nhaga'nın bu operasyonda değerlendirilme ihtimali yüksek görünüyor.
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Arda Okan Kurtulan Göztepe'ye geçen sezon imza attı ve İzmir ekibinde 35 maçta 4 gol, 3 asist ile skora katkı sağladı.
GALATASARAY'DAN TEKLİF Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, İzmir ekibinin kapısını çaldı ve 23 yaşındaki futbolcu için 6 milyon euro teklif etti. Göztepe ise sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Arda Okan için 8 milyon euro istiyor.
Galatasaray ile Göztepe arasında transfer için pazarlıklar devam ediyor.
TAKAS İHTİMALİ
Fanatik'te yer alan habere göre, görüşmelerde para artı takas formülü de masaya yatırıldı. Renato Nhaga'nın bu operasyonda değerlendirilme ihtimali yüksek görünüyor.
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Arda Okan Kurtulan Göztepe'ye geçen sezon imza attı ve İzmir ekibinde 35 maçta 4 gol, 3 asist ile skora katkı sağladı.