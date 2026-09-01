01 Eylül
Bandırmaspor-Antalyaspor
16:00
01 Eylül
Ümraniye-Muğlaspor
17:00
01 Eylül
Boluspor-Keçiörengücü
20:00
01 Eylül
Sarıyer-Pendikspor
20:00
01 Eylül
Swansea City-Watford
21:45
01 Eylül
West Ham United-Wolves
21:45

Galatasaray'da Nhaga için takas ihtimali!

Galatasaray, Göztepe'den kadrosuna katmak istediği Arda Okan Kurtulan için Renato Nhaga'yı da takasta kullanabilir.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Eylül 2026 09:59
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Nhaga için takas ihtimali!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray, Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan ile kadrosunu güçlendirmek istiyor.

GALATASARAY'DAN TEKLİF Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, İzmir ekibinin kapısını çaldı ve 23 yaşındaki futbolcu için 6 milyon euro teklif etti. Göztepe ise sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Arda Okan için 8 milyon euro istiyor.

Galatasaray ile Göztepe arasında transfer için pazarlıklar devam ediyor.

TAKAS İHTİMALİ

Fanatik'te yer alan habere göre, görüşmelerde para artı takas formülü de masaya yatırıldı. Renato Nhaga'nın bu operasyonda değerlendirilme ihtimali yüksek görünüyor.

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Arda Okan Kurtulan Göztepe'ye geçen sezon imza attı ve İzmir ekibinde 35 maçta 4 gol, 3 asist ile skora katkı sağladı.  



Galatasaray


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.