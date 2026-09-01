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Fenerbahçe'nin Puerta hamlesinde rakip var

Fenerbahçe, U-23 kontenjanından orta saha takviyesi yapmak için Racing forması giyen Gustavo Puerta için temaslara başladı. Portekiz basını, Benfica'nın da 2003 doğumlu Kolombiyalı futbolcunun transferi için devrede olduğunu yazdı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 10:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'nin Puerta hamlesinde rakip var
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Fenerbahçe, transfer dönemi sona ermeden orta sahasına U-23 kontenjanından takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, İspanyol ekibi Racing'de forma giyen Kolombiyalı orta saha Gustavo Puerta için temaslara başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BENFICA DA DEVREDE

Portekiz medyasından Glorioso, Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe ile yeniden elit kategoride yer almak isteyen Benfica'nın Gustavo Puerta için yarıştığını yazdı.

Sözleşmesi 2029 yılında sona erecek 23 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

ÜÇ FARKLI POZİSYONDA OYNAYABİLİYOR

Asıl mevkisi merkez orta saha olan Puerta, ön libero ve on numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Kolombiyalı futbolcu, çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'nin orta sahasında Guendouzi ve Kante'nin ikili olduğu belirtilirken, Puerta'nın sarı-lacivertli takımda yedek kalabileceği ifade edildi.





 Oyuncu geliştirip satarak öne çıkan Benfica'nın transferde avantajlı göründüğü, Fenerbahçe'nin ise Şampiyonlar Ligi faktörüyle Puerta'yı etkileyebileceği değerlendirmesine yer verildi.

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