31 Ağustos
Amed Sportif-Trabzonspor
2-189'
31 Ağustos
Beşiktaş-Arca Çorum
6-2
31 Ağustos
Aston Villa-Arsenal
0-164'
31 Ağustos
Osasuna-Getafe
1-0
31 Ağustos
Barcelona-Rayo Vallecano
2-1DA
31 Ağustos
Lecce-Roma
0-4
31 Ağustos
Atalanta-Bologna
0-080'
31 Ağustos
Braga-V. Guimaraes
0-047'
31 Ağustos
Benfica-Estoril
1-045'

Manchester Ciy'de Ndiaye için geri sayım

Manchester City, Iliman Ndiaye transferi için Everton ile 65 milyon sterlin karşılığında anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 31 Ağustos 2026 21:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester Ciy'de Ndiaye için geri sayım
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Manchester City, Everton'dan Iliman Ndiaye'yi kadrosuna katıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The Athletic'te yer alan habere göre, iki takım, Iliman Ndiaye transferi için prensip anlaşmasına vardı.

Manchester City, Senegalli sağ kanat oyuncusu için 65 milyon sterlin (75.8 milyon euro) bonservis bedeli ödeyecek.

26 yaşındaki futbolcunun, salı günü Manchester City için sağlık kontrolünden geçmesi ve transferin tamamlanması bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.