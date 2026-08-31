Manchester City, Everton'dan Iliman Ndiaye'yi kadrosuna katıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'te yer alan habere göre, iki takım, Iliman Ndiaye transferi için prensip anlaşmasına vardı.
Manchester City, Senegalli sağ kanat oyuncusu için 65 milyon sterlin (75.8 milyon euro) bonservis bedeli ödeyecek.
26 yaşındaki futbolcunun, salı günü Manchester City için sağlık kontrolünden geçmesi ve transferin tamamlanması bekleniyor.
Manchester City, Senegalli sağ kanat oyuncusu için 65 milyon sterlin (75.8 milyon euro) bonservis bedeli ödeyecek.
26 yaşındaki futbolcunun, salı günü Manchester City için sağlık kontrolünden geçmesi ve transferin tamamlanması bekleniyor.