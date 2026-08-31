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Milli basketbolcu Ercan Osmani ameliyat edildi

A Milli Basketbolcu Ercan Osmani, Litvanya maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle burun kırığı ameliyatı oldu.

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calendar 31 Ağustos 2026 18:26
Haber: AA, Fotoğraf: TBF
Milli basketbolcu Ercan Osmani ameliyat edildi
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Ercan Osmani'nin ameliyat edildiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TBF'den yapılan açıklamada, 28 Ağustos Cuma günü oynanan Litvanya maçında sakatlanan Ercan Osmani'nin Acıbadem Sağlık Grubunun Altunizade Hastanesinde "burun kırığı redüksiyonu" ameliyatı geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, başarılı geçen operasyonun ardından Ercan Osmani'nin tedavisine devam edildiği aktarıldı.

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