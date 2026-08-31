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Vincenzo Italiano: "Hata istemiyorum!"

Beşiktaş'ın hocası Italiano, Çorum maçı öncesinde takımla konuştu. Hırslı çalıştırıcı "Üst üste 2 maç kaybettik. Çorum'a karşı artık hata istemiyorum. 3 puanı alalım" dedi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 09:10
Vincenzo Italiano: 'Hata istemiyorum!'
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Beşiktaş, sezona fiyakalı bir giriş yaptıktan sonra önce ligde Alanyaspor'a ardından da Avrupa Ligi play-off rövanşında Zalgiris'e yenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Arka arkaya gelen bu iki mağlubiyet üzerine teknik direktör Vincenzo Italiano ipleri eline aldı ve takımla bir konuşma yaptı.

Hırslı çalıştırıcı yenilgiyi kabullenmeyen bir takım istediğini vurguladı.

"SERİ BAŞLATALIM"

Vincenzo Italiano, oyuncularıyla yaptığı toplantıda artık hata istemediğini vurguladı.

İtalyan çalıştırıcı "Beşiktaş gibi büyük kulüpler için arka arkaya iki maç kaybetmek doğal değil. Buna alışamayız. Çorum'a karşı herkesten maksimum performans bekliyorum. Bir galibiyet serisi başlatmalıyız. Bunun da ateşini Çorum maçıyla birlikte yakabiliriz" dedi. 





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