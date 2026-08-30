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Fenerbahçe arsaVev, yeni sezona galibiyetle başladı!

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe arsaVev, konuk ettiği ABB FOMGET'i 2-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 19:23
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe arsaVev, yeni sezona galibiyetle başladı!
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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe arsaVev, ABB FOMGET'i konuk etti.

Dereağzı Lefter Tesisleri'nde oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 85. dakikada Zeynep Kerimoğlu ve 90+4. dakikada Zsanett Bernadet Kajan kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Sarı-Lacivertliler yeni sezona 3 puanla başladı. ABB FOMGET ise puanla tanışamadı.

Fenerbahçe, gelecek hafta Amed'e konuk olacak. ABB FOMGET ise Giresun Sanayispor'u ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla  

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