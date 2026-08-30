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Galatasaray'ýn rakibine evinde Den Haag engeli

Hollanda Eredivisie'nin 4. hafta maçýnda Galatasaray'ýn Þampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Feyenoord, sahasýnda Den Haag ile 2-2 berabere kaldý.

SPORX AI BAKIÞI
Açýk
calendar 30 Aðustos 2026 17:36
Haber: Sporx.com, Fotoðraf: Imago
Galatasaray'ýn rakibine evinde Den Haag engeli
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UEFA Þampiyonlar Ligi lig aþamasýnda temsilcimiz Galatasaray'ýn rakiplerinden Feyenoord, Hollanda Eredivisie'nin 4. haftasýnda Den Haag'ý konuk etti. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla De Kuip Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2'lik eþitlikle sona erdi.

Konuk ekip Den Haag, 12. dakikada Nigel Thomas'ýn golüyle öne geçti. Sekou Sylla, 53. dakikada fileleri havalandýrarak farký ikiye çýkardý.

Feyenoord, 62. dakikada Ayase Ueda'nýn kaydettiði golle farký bire indirdi. Ev sahibi ekibe beraberliði getiren golü ise 72. dakikada Anis Hadj Moussa attý.

Bu sonucun ardýndan Giovanni van Bronckhorst'un ekibi Feyenoord puanýný 8'e yükseltirken, Den Haag ise ilk puanýný aldý.

Eredivisie'nin gelecek haftasýnda Feyenoord, NEC Nijmegen'e konuk olacak. Den Haag ise sahasýnda Fortuna Sittard'ý aðýrlayacak.

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