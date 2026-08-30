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Beşiktaş'ta kanat harekatı: Cerny giderse Lukebakio gelecek

Beşiktaş, Vaclav Cerny ve Milot Rashica için gelecek tekliflere kapıyı açtı. Cerny'nin Rangers'a transfer olması durumunda siyah-beyazlılar, Benfica forması giyen Dodi Lukebakio için yeniden harekete geçecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 09:24 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2026 09:42
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta kanat harekatı: Cerny giderse Lukebakio gelecek
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Beşiktaş'ın Ernest Poku takviyesi sonrası, gözler Vaclav Cerny ve Milot Rashica'ya çevrildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İki oyuncu için de tekliflere kapı açıldı. Milot Rashica'ya planlamada yer verilmezken Cerny'nin de ayrılması durumunda sağ kanada hamle gelecek.

CERNY'E RANGERS TALİP

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Wolfsburg'dan kadrosuna kattığı Cerny'ye eski kulübü Rangers talip.

Beşiktaş, Çek futbolcu için 8-10 milyon Euro aralığında bonservis istiyor.

İskoç ekibi, tecrübeli oyuncuyla da görüşmelere başladı.

RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR

Sözlü olarak Beşiktaş'ın kapısını çalan Rangers'ın, teklifini bugün resmiyete dökmesi bekleniyor.

Siyah-beyazlı yönetim, 28 yaşındaki oyuncunun olası ayrılığına hazırlık içerisinde.

LUKEBAKIO YENİDEN GÜNDEMDE

Beşiktaş'ın gündeminde Dodi Lukebakio bulunuyor.

Ernest Poku transferi öncesi de gündemde olan tecrübeli futbolcu için Benfica ile yapılan görüşmelerde kulübünün 20 milyon Euro üzeri talebi olmuştu.

Beşiktaş, Cerny ayrılırsa rakamı aşağı çekip uygun bir ödeme planı çerçevesinde Belçikalı kanadın transferini gerçekleştirmeyi düşünüyor.

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Lukebakio, sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve santrforda da oynayabiliyor. Belçikalı yıldız, bu sezon Benfica ile 5 maça çıktı, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



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