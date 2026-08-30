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Recep Uçar: "3 puanı aldık"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Gaziantep FK deplasmanında 2-1 kazandıkları maçın ardından oyuncularının oyun planına sadık kaldığını ve zorlu deplasmandan 3 puanla döndüklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 01:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Recep Uçar: '3 puanı aldık'
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, Gaziantep deplasmanının zorlu olduğunu ama oyuncularının kazanmasını bildiğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, Gaziantep FK'nin geçen yılki kadro kalitesini muhafaza eden bir takım olduğunu ve zorlu bir mücadele bekleyerek hazırlandıklarını anlattı.

Geçen hafta iyi bir oyun oynamalarına rağmen mağlup olduklarını dile getiren Uçar, şunları kaydetti:

"Taraftarımızı evine geçen hafta mutsuz gönderdik. Bugün telafi adına iyi bir şanstı ve 2-1'lik skor ile geçen haftayı telafi ettik. Kendi oyununu oynamaya çalışan bir takımız, planladığımız oyunu santrayla beraber genel anlamda oynadık. İlk yarıdaki oyundan memnunum, oyunu genel olarak kontrol eden yön veren, zaman zaman hızlandıran ve tempoyu istediğinde düşüren taraf bizdik."

Rizespor'un bulduğu gol sonrası Gaziantep FK'nin yüklendiğini belirten Uçar, "Emre Can ile bulduğumuz golle öne geçtik sonrasında 5 dakikalık bölümde Gaziantep yüklendi, o bölümlerde gol yemememiz şansın bizde olduğunu gösterdi. Devreye önde girmek bizim için çok önemliydi. Emre Can ilk 2 hafta sonradan oyuna girmişti onu tercih olarak ilk 11'de başlattım ve bizi mahcup etmedi. Bir gol bir asist yaptı." dedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Gaziantep FK'nin isteği ve arzusunu kırmak için çaba gösterdiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"15 dakikalık bölümde topa daha fazla sahip oldular ama net pozisyon vermedik. 3'ü bulamadık, finaller yakaladık ama kaçırdık. Eğer atsak maç kopabilirdi, son dakika kornerden uzaklaştıramadığımız bir pozisyon da gol yedik. Son 2-3 dakika bizim için zor geçti ama Gaziantep gibi zor bir deplasmanda puan almak bizim için önemliydi. Oyuncularımız oyun planına sadık kaldılar ve 3 puanı aldık."



Rizespor


Zeminle ilgili değerlendirmelerde bulunan Uçar, "İyi bir zemin olsaydı daha kaliteli bir oyun ortaya çıkardı, son finalleri bazen atmakta zorlandık, iklim zor bu dönemde ama bunlara bir şekilde çözüm bulmamız lazım. Federasyonun el atacağı ilk konuların başında. Dünyada birçok şehir bu dönemleri mevsimi zor geçiriyor ama sahaya bir şekilde çözüm buluyor. Bununla ilgili federasyondan ricamız olsun, zeminin iyi olması ligin markası ve kalitesini artırır." diye konuştu.

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