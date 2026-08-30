Galatasaray, Göztepe ile oynadığı son 10 Süper Lig maçını kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 2019-2020 sezonunun 33. haftasında 3-1 kazandığı maçla başlayan süreçte rakibini ligde üst üste 10 kez mağlup etti.
"Cimbom" söz konusu maçların tamamında en az 2 gol bulurken toplamda meşin yuvarlağı 27 kez ağlara gönderdi.
"Cimbom" söz konusu maçların tamamında en az 2 gol bulurken toplamda meşin yuvarlağı 27 kez ağlara gönderdi.