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Strasbourg, Lens'i son dakikalarda devirdi!

Fransa Ligue 1'in 2. haftasında Strasbourg, sahasında Lens'i 2-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ağustos 2026 20:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Strasbourg, Lens'i son dakikalarda devirdi!
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Fransa Ligue 1'in 2. haftasında Strasbourg ile Lens, Stade de la Meinau'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla THAUVIN PENALTIDAN ATTI

Karşılaşmada ilk gol Lens'ten geldi. Konuk ekip, 38. dakikada Florian Thauvin'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca Lens, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

STRASBOURG GERİ DÖNDÜ

Strasbourg, ikinci yarının hemen başında beraberliği yakaladı. 48. dakikada Yassine'nin kaydettiği golle skor 1-1'e geldi.

Ev sahibi ekip, beraberliğin ardından galibiyet golü için baskısını artırdı.

85'TE GALİBİYET GOLÜ

Strasbourg aradığı golü karşılaşmanın son bölümünde buldu. 85. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Yassine, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek skoru 2-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda Lens'in beraberlik çabaları sonuç vermedi ve Strasbourg sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Strasbourg sezonun ikinci haftasında önemli bir galibiyet elde ederken, Lens deplasmandan puansız döndü.

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