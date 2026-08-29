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Fenerbahçe'de Samsunspor öncesi dört eksik

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Pazar günü Samsunspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ağustos 2026 15:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Samsunspor öncesi dört eksik
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Pazar günü Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek. Anıl Usta ve Bahtiyar Birinci, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Lige Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, ikinci hafta mücadelesinde sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2'yle geçti. Hafta içinde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, Samsun deplasmanından da 3 puanla dönerek Lyon galibiyetini pekiştirmek istiyor.

- 4 eksik

Fenerbahçe'de Samsunspor mücadelesi öncesinde 4 eksik bulunuyor.

Sakatlıkları süren Mert Günok, Marco Asensio ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Konyaspor maçında kafa travması yaşayan ve FIFA protokolleri gereği kontrol amaçlı oynayamayacak Kerem Aktürkoğlu, takımını yalnız bırakacak.





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