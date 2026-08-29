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FC Groningen-Fortuna Sittard
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28 Ağustos
Rio Ave-Sporting CP
0-4

Galatasaray'da Harder için transfer yarışı

Galatasaray'ın forvet transferi için gündemine aldığı isimlerden birinin Leipzig forması giyen Conrad Harder olduğu belirtildi. 21 yaşındaki Danimarkalı futbolcuyla Lazio ve Leeds United'ın da ilgilendiği aktarıldı.

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calendar 29 Ağustos 2026 10:04 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2026 10:05
Haber: Takvim
Galatasaray'da Harder için transfer yarışı
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Galatasaray'ın forvet transferi için oluşturduğu listede Leipzig forması giyen Conrad Harder'ın da yer aldığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 21 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun, Türkiye Futbol Federasyonu'nun "genç yabancı" kriterine de uygun olduğu ifade edildi.

HARDER İÇİN ÜÇ TAKIM DEVREDE

Conrad Harder için şu ana kadar bazı kiralama girişimlerinin bulunduğu aktarıldı. Genç forvetle Galatasaray'ın yanı sıra Lazio ve Leeds United'ın da ilgilendiği belirtildi.



Galatasaray


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