Galatasaray'ın forvet transferi için oluşturduğu listede Leipzig forması giyen Conrad Harder'ın da yer aldığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 21 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun, Türkiye Futbol Federasyonu'nun "genç yabancı" kriterine de uygun olduğu ifade edildi.
HARDER İÇİN ÜÇ TAKIM DEVREDE
Conrad Harder için şu ana kadar bazı kiralama girişimlerinin bulunduğu aktarıldı. Genç forvetle Galatasaray'ın yanı sıra Lazio ve Leeds United'ın da ilgilendiği belirtildi.
HARDER İÇİN ÜÇ TAKIM DEVREDE
Conrad Harder için şu ana kadar bazı kiralama girişimlerinin bulunduğu aktarıldı. Genç forvetle Galatasaray'ın yanı sıra Lazio ve Leeds United'ın da ilgilendiği belirtildi.