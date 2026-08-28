28 Ağustos
Gençlerbirliği-Erzurumspor
0-049'
28 Ağustos
Keçiörengücü-Ümraniye
2-2
28 Ağustos
Pendikspor-Bandırmaspor
1-1
28 Ağustos
Antalyaspor-Sarıyer
1-050'
28 Ağustos
Muğlaspor-Boluspor
2-048'
28 Ağustos
Bayern Munih-VfB Stuttgart
1-050'
28 Ağustos
C.Palace-M.City
0-138'
28 Ağustos
Racing Santander-Elche
3-2
28 Ağustos
Alaves-Villarreal
0-010'
28 Ağustos
AC Milan-Venezia
0-0DA
28 Ağustos
Lille-PSG
1-039'
28 Ağustos
FC Groningen-Fortuna Sittard
1-380'
28 Ağustos
Rio Ave-Sporting CP
0-221'

Beşiktaş'ta Cerny için ayrılık gelişmesi

Rangers, Vaclav Cerny'nin transferi için Beşiktaş ile görüşmlerine devam ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ağustos 2026 22:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Cerny için ayrılık gelişmesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Rangers, Beşiktaş forması giyen eski oyuncusu Vaclav Cerny'nin transferinden vazgeçmiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş ve Rangers, Vaclav Cerny transferi için bir kez daha görüşüyor.

Rangers sözlü olarak 8 Milyon Euro teklif edebileceği iletti. Beşiktaş 10 Milyon Euro talep ediyor.

ALTERNATİFİ HAZIR

Beşiktaş, Cerny ayrılırsa Benfica forması giyen Dodi Lukebakio'yu transfer etmek istiyor.

SEZONA İYİ BAŞLADI

Beşiktaş'ta sezona iyi başlayan isimlerden biri olan Çek futbolcu, bu sezon 8 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.