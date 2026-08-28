Rangers, Beşiktaş forması giyen eski oyuncusu Vaclav Cerny'nin transferinden vazgeçmiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş ve Rangers, Vaclav Cerny transferi için bir kez daha görüşüyor.
Rangers sözlü olarak 8 Milyon Euro teklif edebileceği iletti. Beşiktaş 10 Milyon Euro talep ediyor.
ALTERNATİFİ HAZIR
Beşiktaş, Cerny ayrılırsa Benfica forması giyen Dodi Lukebakio'yu transfer etmek istiyor.
SEZONA İYİ BAŞLADI
Beşiktaş'ta sezona iyi başlayan isimlerden biri olan Çek futbolcu, bu sezon 8 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Rangers sözlü olarak 8 Milyon Euro teklif edebileceği iletti. Beşiktaş 10 Milyon Euro talep ediyor.
ALTERNATİFİ HAZIR
Beşiktaş, Cerny ayrılırsa Benfica forması giyen Dodi Lukebakio'yu transfer etmek istiyor.
SEZONA İYİ BAŞLADI
Beşiktaş'ta sezona iyi başlayan isimlerden biri olan Çek futbolcu, bu sezon 8 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.