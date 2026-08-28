27 Ağustos
FK Kauno Zalgiris-Beşiktaş
1-0
27 Ağustos
Ferencvaros-Trabzonspor
4-0
27 Ağustos
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27 Ağustos
Qarabag FK-FC Twente
1-4UZS
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AS Monaco-Gornik Zabrze
4-1
27 Ağustos
Kopenhag-FC Inter Turku
4-1
27 Ağustos
Ajax-Sion
5-3
27 Ağustos
Austria Wien-Braga
0-0
27 Ağustos
Brighton-Tromsoe
4-0
27 Ağustos
Hibernian-Gent
2-3
27 Ağustos
Celta Vigo-Osasuna
1-2
27 Ağustos
Barcelona-Athletic Bilbao
2-0
27 Ağustos
Chelsea-Luton Town
2-0
27 Ağustos
Fulham-AFC Wimbledon
3-0

Galatasaray'da Nelsson için iki farklı senaryo!

Galatasaray'da Victor Nelsson'un geleceğiyle ilgili farklı seçenekler gündeme geldi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ağustos 2026 09:58
Galatasaray'da Nelsson için iki farklı senaryo!
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Galatasaray'da Victor Nelsson'un geleceğiyle ilgili yeni bir plan gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, Danimarkalı stoper için gelecek tekliflere ve transfer çalışmalarının sonucuna göre karar verecek.

KONTENJANDA TUTULABİLİR

Victor Nelsson için iyi bir teklif gelmemesi ve Galatasaray'ın istediği transferleri gerçekleştirememesi halinde 27 yaşındaki stoperin yabancı oyuncu kontenjanında tutulması düşünülüyor.

SERBEST BIRAKILMASI DA MASADA

Aksi durumda ise Nelsson'un sezonluk ücretinin ödenerek serbest bırakılması ihtimalinin değerlendirildiği belirtildi.



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