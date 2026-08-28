Galatasaray'da Victor Nelsson'un geleceğiyle ilgili yeni bir plan gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, Danimarkalı stoper için gelecek tekliflere ve transfer çalışmalarının sonucuna göre karar verecek.
KONTENJANDA TUTULABİLİR
Victor Nelsson için iyi bir teklif gelmemesi ve Galatasaray'ın istediği transferleri gerçekleştirememesi halinde 27 yaşındaki stoperin yabancı oyuncu kontenjanında tutulması düşünülüyor.
SERBEST BIRAKILMASI DA MASADA
Aksi durumda ise Nelsson'un sezonluk ücretinin ödenerek serbest bırakılması ihtimalinin değerlendirildiği belirtildi.
KONTENJANDA TUTULABİLİR
Victor Nelsson için iyi bir teklif gelmemesi ve Galatasaray'ın istediği transferleri gerçekleştirememesi halinde 27 yaşındaki stoperin yabancı oyuncu kontenjanında tutulması düşünülüyor.
SERBEST BIRAKILMASI DA MASADA
Aksi durumda ise Nelsson'un sezonluk ücretinin ödenerek serbest bırakılması ihtimalinin değerlendirildiği belirtildi.