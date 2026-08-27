27 Ağustos
FK Kauno Zalgiris-Beşiktaş
1-0
27 Ağustos
Ferencvaros-Trabzonspor
4-0
27 Ağustos
Viktoria Plzen-FK Crvena Zvezda
5-1UZS
27 Ağustos
AGF-Benfica
1-3
27 Ağustos
Anderlecht-Kairat Almaty
3-0
27 Ağustos
Jablonec-Rangers
5-3
27 Ağustos
Qarabag FK-FC Twente
1-4UZS
27 Ağustos
AS Monaco-Gornik Zabrze
4-1
27 Ağustos
Kopenhag-FC Inter Turku
4-1
27 Ağustos
Ajax-Sion
5-3
27 Ağustos
Austria Wien-Braga
0-0
27 Ağustos
Brighton-Tromsoe
4-0
27 Ağustos
Hibernian-Gent
1-172'
27 Ağustos
Celta Vigo-Osasuna
1-2
27 Ağustos
Barcelona-Athletic Bilbao
1-061'
27 Ağustos
Chelsea-Luton Town
2-0
27 Ağustos
Fulham-AFC Wimbledon
2-069'

Manchester City'den Enzo Fernandez hamlesi!

Manchester City'nin Chelsea'nin yıldızı Enzo Fernandez için 140 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ağustos 2026 23:01 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2026 23:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester City'den Enzo Fernandez hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
İngiltere Premier Lig'de transfer dönemine damga vuracak bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TyC Sports'un haberine göre Manchester City, Enzo Fernandez'in transferi konusunda Chelsea ile anlaşmaya vardı.

BONSERVİSİ 140 MİLYON EURO

Manchester City'nin 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için Chelsea'ye yaklaşık 140 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.

Enzo Fernandez'in Manchester ekibiyle 2032 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalayacağı, anlaşmada bir yıllık uzatma opsiyonunun da bulunacağı kaydedildi. Kulüplerden transfere ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

LUTON TOWN MAÇININ KADROSUNA ALINMADI

Transfer görüşmelerinin son aşamaya gelmesinin ardından Arjantinli yıldız, Chelsea'nin Luton Town ile oynadığı İngiltere Lig Kupası karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.

Enzo Fernandez'in takımdan ayrı kalması, Manchester City'ye transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağı şeklinde yorumlandı.

ENZO MARESCA İLE YENİDEN BULUŞACAK

Transferin tamamlanması halinde Enzo Fernandez, Chelsea'de birlikte çalıştığı Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca ile yeniden bir araya gelecek.

Manchester City'nin, kadrosunda yaşanan önemli değişimin ardından orta sahadaki liderlik ve oyun kurulum sorumluluğunu Arjantinli futbolcuya vermeyi planladığı ifade edildi.

GEÇEN SEZON 54 MAÇA ÇIKTI

Chelsea'nin resmi verilerine göre Enzo Fernandez, 2025/26 sezonunda bütün kulvarlarda 54 karşılaşmada görev yaptı. Bu maçların 49'una ilk 11'de başlayan yıldız oyuncu, toplam 4 bin 835 dakika sahada kaldı.

Arjantinli orta saha, söz konusu karşılaşmalarda 15 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Attığı 15 golün 5'i penaltıdan gelirken Fernandez, Chelsea'nin sezonu en fazla maça çıkan oyuncusu ve ikinci golcüsü olarak tamamladı.

Premier League'de 10 gol ve 4 asist üreten Fernandez; Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol, 2 asist; İngiltere Federasyon Kupası'nda ise 2 gol ve 1 asist kaydetti.

CHELSEA 121 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Chelsea, Enzo Fernandez'i Ocak 2023'te Benfica'dan 121 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Londra temsilcisi, oyuncunun Manchester City'ye 140 milyon euroya transfer olması halinde Arjantinli yıldızdan yaklaşık 19 milyon euroluk bonservis farkı elde edecek.

River Plate'ten Benfica'ya 18 milyon euro karşılığında giden Fernandez; Benfica, Chelsea ve Manchester City transferleriyle kariyerinde toplam 279 milyon euroluk bonservis hareketine ulaşacak.

CHELSEA'DE İKİ KUPA KAZANDI

Chelsea'de kaptanlık görevini de üstlenen Enzo Fernandez, Londra ekibiyle 2025 UEFA Konferans Ligi ve 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Arjantin Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Fernandez, transferin resmen tamamlanmasının ardından kariyerine Manchester City formasıyla devam edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.