İngiltere Premier Lig'de transfer dönemine damga vuracak bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TyC Sports'un haberine göre Manchester City, Enzo Fernandez'in transferi konusunda Chelsea ile anlaşmaya vardı.
BONSERVİSİ 140 MİLYON EURO
Manchester City'nin 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için Chelsea'ye yaklaşık 140 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.
Enzo Fernandez'in Manchester ekibiyle 2032 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalayacağı, anlaşmada bir yıllık uzatma opsiyonunun da bulunacağı kaydedildi. Kulüplerden transfere ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
LUTON TOWN MAÇININ KADROSUNA ALINMADI
Transfer görüşmelerinin son aşamaya gelmesinin ardından Arjantinli yıldız, Chelsea'nin Luton Town ile oynadığı İngiltere Lig Kupası karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.
Enzo Fernandez'in takımdan ayrı kalması, Manchester City'ye transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağı şeklinde yorumlandı.
ENZO MARESCA İLE YENİDEN BULUŞACAK
Transferin tamamlanması halinde Enzo Fernandez, Chelsea'de birlikte çalıştığı Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca ile yeniden bir araya gelecek.
Manchester City'nin, kadrosunda yaşanan önemli değişimin ardından orta sahadaki liderlik ve oyun kurulum sorumluluğunu Arjantinli futbolcuya vermeyi planladığı ifade edildi.
GEÇEN SEZON 54 MAÇA ÇIKTI
Chelsea'nin resmi verilerine göre Enzo Fernandez, 2025/26 sezonunda bütün kulvarlarda 54 karşılaşmada görev yaptı. Bu maçların 49'una ilk 11'de başlayan yıldız oyuncu, toplam 4 bin 835 dakika sahada kaldı.
Arjantinli orta saha, söz konusu karşılaşmalarda 15 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Attığı 15 golün 5'i penaltıdan gelirken Fernandez, Chelsea'nin sezonu en fazla maça çıkan oyuncusu ve ikinci golcüsü olarak tamamladı.
Premier League'de 10 gol ve 4 asist üreten Fernandez; Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol, 2 asist; İngiltere Federasyon Kupası'nda ise 2 gol ve 1 asist kaydetti.
CHELSEA 121 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
Chelsea, Enzo Fernandez'i Ocak 2023'te Benfica'dan 121 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Londra temsilcisi, oyuncunun Manchester City'ye 140 milyon euroya transfer olması halinde Arjantinli yıldızdan yaklaşık 19 milyon euroluk bonservis farkı elde edecek.
River Plate'ten Benfica'ya 18 milyon euro karşılığında giden Fernandez; Benfica, Chelsea ve Manchester City transferleriyle kariyerinde toplam 279 milyon euroluk bonservis hareketine ulaşacak.
CHELSEA'DE İKİ KUPA KAZANDI
Chelsea'de kaptanlık görevini de üstlenen Enzo Fernandez, Londra ekibiyle 2025 UEFA Konferans Ligi ve 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Arjantin Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Fernandez, transferin resmen tamamlanmasının ardından kariyerine Manchester City formasıyla devam edecek.
BONSERVİSİ 140 MİLYON EURO
Manchester City'nin 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için Chelsea'ye yaklaşık 140 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.
Enzo Fernandez'in Manchester ekibiyle 2032 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalayacağı, anlaşmada bir yıllık uzatma opsiyonunun da bulunacağı kaydedildi. Kulüplerden transfere ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
LUTON TOWN MAÇININ KADROSUNA ALINMADI
Transfer görüşmelerinin son aşamaya gelmesinin ardından Arjantinli yıldız, Chelsea'nin Luton Town ile oynadığı İngiltere Lig Kupası karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.
Enzo Fernandez'in takımdan ayrı kalması, Manchester City'ye transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağı şeklinde yorumlandı.
ENZO MARESCA İLE YENİDEN BULUŞACAK
Transferin tamamlanması halinde Enzo Fernandez, Chelsea'de birlikte çalıştığı Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca ile yeniden bir araya gelecek.
Manchester City'nin, kadrosunda yaşanan önemli değişimin ardından orta sahadaki liderlik ve oyun kurulum sorumluluğunu Arjantinli futbolcuya vermeyi planladığı ifade edildi.
GEÇEN SEZON 54 MAÇA ÇIKTI
Chelsea'nin resmi verilerine göre Enzo Fernandez, 2025/26 sezonunda bütün kulvarlarda 54 karşılaşmada görev yaptı. Bu maçların 49'una ilk 11'de başlayan yıldız oyuncu, toplam 4 bin 835 dakika sahada kaldı.
Arjantinli orta saha, söz konusu karşılaşmalarda 15 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Attığı 15 golün 5'i penaltıdan gelirken Fernandez, Chelsea'nin sezonu en fazla maça çıkan oyuncusu ve ikinci golcüsü olarak tamamladı.
Premier League'de 10 gol ve 4 asist üreten Fernandez; Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol, 2 asist; İngiltere Federasyon Kupası'nda ise 2 gol ve 1 asist kaydetti.
CHELSEA 121 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
Chelsea, Enzo Fernandez'i Ocak 2023'te Benfica'dan 121 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Londra temsilcisi, oyuncunun Manchester City'ye 140 milyon euroya transfer olması halinde Arjantinli yıldızdan yaklaşık 19 milyon euroluk bonservis farkı elde edecek.
River Plate'ten Benfica'ya 18 milyon euro karşılığında giden Fernandez; Benfica, Chelsea ve Manchester City transferleriyle kariyerinde toplam 279 milyon euroluk bonservis hareketine ulaşacak.
CHELSEA'DE İKİ KUPA KAZANDI
Chelsea'de kaptanlık görevini de üstlenen Enzo Fernandez, Londra ekibiyle 2025 UEFA Konferans Ligi ve 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Arjantin Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Fernandez, transferin resmen tamamlanmasının ardından kariyerine Manchester City formasıyla devam edecek.