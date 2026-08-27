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27 Aðustos
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Letonya'dan Macaristan karþýsýnda ilk zafer!

Letonya, Avrupa Voleybol Þampiyonasý'nda Macaristan'ý 3-2 maðlup ederek A Grubu'ndaki ilk galibiyetini aldý.

SPORX AI BAKIÞI
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calendar 27 Aðustos 2026 23:31
Haber: AA, Fotoðraf: AA
Letonya'dan Macaristan karþýsýnda ilk zafer!
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Trendyol 2026 CEV Kadýnlar Avrupa Voleybol Þampiyonasý A Grubu'nda Letonya, Macaristan'ý 3-2 yendi. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla Bu sonuçla Letonya, gruptaki ilk galibiyetini aldý. Macaristan ise A Grubu'ndaki 4. maðlubiyetini yaþadý.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Theodora Kyriopoulou (Yunanistan), Fuad Aghayev (Azerbaycan)

Letonya: Rita, Dolotova, Neciporuka, Struka, Levinska, Jurdza (Grundmane, Kramena, Dambrehte, Vagele)

Macaristan: Kump, Anett Nemeth, Bozoki-Szedmak, Csereklye, Petrenko, Lilla Kiss (Kertesz, Luca Nemeth, Eszter Zsombok, Pampuch, Nora Kiss)

Setler: 25-22, 18-25, 21-25, 33-31, 15-13

Süre: 159 dakika (36, 27, 31, 45, 20)

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