Trendyol 2026 CEV Kadýnlar Avrupa Voleybol Þampiyonasý A Grubu'nda Letonya, Macaristan'ý 3-2 yendi. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Bu sonuçla Letonya, gruptaki ilk galibiyetini aldý. Macaristan ise A Grubu'ndaki 4. maðlubiyetini yaþadý.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Theodora Kyriopoulou (Yunanistan), Fuad Aghayev (Azerbaycan)
Letonya: Rita, Dolotova, Neciporuka, Struka, Levinska, Jurdza (Grundmane, Kramena, Dambrehte, Vagele)
Macaristan: Kump, Anett Nemeth, Bozoki-Szedmak, Csereklye, Petrenko, Lilla Kiss (Kertesz, Luca Nemeth, Eszter Zsombok, Pampuch, Nora Kiss)
Setler: 25-22, 18-25, 21-25, 33-31, 15-13
Süre: 159 dakika (36, 27, 31, 45, 20)
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Theodora Kyriopoulou (Yunanistan), Fuad Aghayev (Azerbaycan)
Letonya: Rita, Dolotova, Neciporuka, Struka, Levinska, Jurdza (Grundmane, Kramena, Dambrehte, Vagele)
Macaristan: Kump, Anett Nemeth, Bozoki-Szedmak, Csereklye, Petrenko, Lilla Kiss (Kertesz, Luca Nemeth, Eszter Zsombok, Pampuch, Nora Kiss)
Setler: 25-22, 18-25, 21-25, 33-31, 15-13
Süre: 159 dakika (36, 27, 31, 45, 20)