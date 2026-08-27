27 Ağustos
FK Kauno Zalgiris-Beşiktaş
1-0
27 Ağustos
Ferencvaros-Trabzonspor
4-0
27 Ağustos
Viktoria Plzen-FK Crvena Zvezda
5-1UZS
27 Ağustos
AGF-Benfica
1-3
27 Ağustos
Anderlecht-Kairat Almaty
3-0
27 Ağustos
Jablonec-Rangers
5-3
27 Ağustos
Qarabag FK-FC Twente
1-4UZS
27 Ağustos
AS Monaco-Gornik Zabrze
4-1
27 Ağustos
Kopenhag-FC Inter Turku
4-1
27 Ağustos
Ajax-Sion
5-3
27 Ağustos
Austria Wien-Braga
0-0
27 Ağustos
Brighton-Tromsoe
4-0
27 Ağustos
Hibernian-Gent
1-172'
27 Ağustos
Celta Vigo-Osasuna
1-2
27 Ağustos
Barcelona-Athletic Bilbao
1-061'
27 Ağustos
Chelsea-Luton Town
2-0
27 Ağustos
Fulham-AFC Wimbledon
2-069'

Beşiktaş, Avrupa'da ilk kez kalesini gole kapatamadı!

Kauno Zalgiris'e deplasmanda 1-0 kaybeden Beşiktaş, bu sezon Avrupa maçlarında kalesinde ilk kez gol gördü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ağustos 2026 22:17
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, Avrupa'da ilk kez kalesini gole kapatamadı!
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UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Beşiktaş, Kauno Zalgiris'e deplasmanda 1-0 kaybetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu sezona üst üste 6 maçlık gol yememe serisiyle giren Beşiktaş, Avrupa'da ilk golünü Kauno Zalgiris'ten yedi.

Midtjylland ve Hradec Kralove'nin yanı sıra Kauno Zalgiris'le oynanan ilk karşılaşmayla birlikte 5 Avrupa maçında kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, Litvanya'da oynanan müsabakada rakibinin golüne engel olamadı.

Bu sezonki 6. Avrupa maçında ilk golünü yiyen siyah-beyazlı ekip, ligde de ilk golünü geçen hafta Alanyaspor'a 1-0 yenildiği maçta yemişti.

Beşiktaş böylelikle kalesinde gol gördüğü iki maçta da sahadan mağlup ayrılan taraf oldu.

Üst üste iki maçta gol atamadı

Beşiktaş, Alanyaspor'un ardından Kauno Zalgiris karşısında da suskun kaldı.





Bu sezon 6'sı Avrupa, 2'si lig olmak üzere bu sezon çıktığı 8 resmi maçta 9 gol atan siyah-beyazlı ekip, üst üste iki maçta rakip fileleri havalandıramadı.

Oyuna forvet hattında Dusan Vlahovic'le başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, ilerleyen dakikalarda diğer forvetler Hyeon-gyu Oh ve Semih Kılıçsoy'u alsa da aradığı golü bulamadı.

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