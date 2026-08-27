UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Beşiktaş, Kauno Zalgiris'e deplasmanda 1-0 kaybetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu sezona üst üste 6 maçlık gol yememe serisiyle giren Beşiktaş, Avrupa'da ilk golünü Kauno Zalgiris'ten yedi.
Midtjylland ve Hradec Kralove'nin yanı sıra Kauno Zalgiris'le oynanan ilk karşılaşmayla birlikte 5 Avrupa maçında kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, Litvanya'da oynanan müsabakada rakibinin golüne engel olamadı.
Bu sezonki 6. Avrupa maçında ilk golünü yiyen siyah-beyazlı ekip, ligde de ilk golünü geçen hafta Alanyaspor'a 1-0 yenildiği maçta yemişti.
Beşiktaş böylelikle kalesinde gol gördüğü iki maçta da sahadan mağlup ayrılan taraf oldu.
Üst üste iki maçta gol atamadı
Beşiktaş, Alanyaspor'un ardından Kauno Zalgiris karşısında da suskun kaldı.
Bu sezon 6'sı Avrupa, 2'si lig olmak üzere bu sezon çıktığı 8 resmi maçta 9 gol atan siyah-beyazlı ekip, üst üste iki maçta rakip fileleri havalandıramadı.
Oyuna forvet hattında Dusan Vlahovic'le başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, ilerleyen dakikalarda diğer forvetler Hyeon-gyu Oh ve Semih Kılıçsoy'u alsa da aradığı golü bulamadı.
Midtjylland ve Hradec Kralove'nin yanı sıra Kauno Zalgiris'le oynanan ilk karşılaşmayla birlikte 5 Avrupa maçında kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, Litvanya'da oynanan müsabakada rakibinin golüne engel olamadı.
Bu sezonki 6. Avrupa maçında ilk golünü yiyen siyah-beyazlı ekip, ligde de ilk golünü geçen hafta Alanyaspor'a 1-0 yenildiği maçta yemişti.
Beşiktaş böylelikle kalesinde gol gördüğü iki maçta da sahadan mağlup ayrılan taraf oldu.
Üst üste iki maçta gol atamadı
Beşiktaş, Alanyaspor'un ardından Kauno Zalgiris karşısında da suskun kaldı.
Bu sezon 6'sı Avrupa, 2'si lig olmak üzere bu sezon çıktığı 8 resmi maçta 9 gol atan siyah-beyazlı ekip, üst üste iki maçta rakip fileleri havalandıramadı.
Oyuna forvet hattında Dusan Vlahovic'le başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, ilerleyen dakikalarda diğer forvetler Hyeon-gyu Oh ve Semih Kılıçsoy'u alsa da aradığı golü bulamadı.