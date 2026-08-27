Kadrosunu güçlendirmek ve alternatif sayısını artırmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların hücum hattındaki yeni hedefi Tottenham forması giyen Mathys Tel oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hücum bölgesi için daha önce Aleksey Batrakov'u kadrosuna katan Galatasaray, 21 yaşındaki Fransız futbolcu için de girişimlere başladı.
KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI
Sol kanat, sağ kanat ve forvet mevkilerinde görev yapabilen Mathys Tel için Tottenham'a kiralama teklifi iletildi.
Galatasaray yönetimi, Londra temsilcisinin vereceği kararın ardından oyuncuyla da görüşerek transfer sürecini sonuçlandırmaya çalışacak.
KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI
Sol kanat, sağ kanat ve forvet mevkilerinde görev yapabilen Mathys Tel için Tottenham'a kiralama teklifi iletildi.
Galatasaray yönetimi, Londra temsilcisinin vereceği kararın ardından oyuncuyla da görüşerek transfer sürecini sonuçlandırmaya çalışacak.