Fenerbahçe, UEFA Þampiyonlar Ligi play-off turu rövanþýnda Lyon'u 2-1 maðlup ederek 18 yýl sonra Devler Ligi'ne adýný yazdýrdý. Sarý-lacivertlilerin galibiyetinde gol atan Archie Brown, karþýlaþmanýn ardýndan açýklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE "BU ZAFER TANRI'NIN!"
Zaferin ardýndan büyük mutluluk yaþadýðýný belirten Brown, þu ifadeleri kullandý:
"Öncelikle Tanrý'ya þükrediyorum! Bu zafer Tanrý'nýn! Bu galibiyet, bu tur Fenerbahçe, taraftarlar ve Ýstanbul için. 18 yýldýr Þampiyonlar Ligi'ne katýlamýyorduk ve þimdi katýldýk. Bize inandýklarý için herkese teþekkür ediyoruz. Çok iyi hissediyorum, çok çok!"
Brown, sözlerini "Fenerbahçe, Ýstanbul ve taraftarlar için!" diyerek sürdürdü.
"TÜM TAKIM ARKADAÞLARIMLA GURUR DUYUYORUM"
Karþýlaþmaya galibiyet hedefiyle çýktýklarýný belirten Fenerbahçeli futbolcu, zorlu mücadele hakkýnda ise þunlarý söyledi:
"Beklenti galibiyetti maçtan önce, beklentimiz buydu. Fenerbahçe olarak her zaman kazanmak için çýkýyoruz. Bu bazen zorlu da oluyor. En iyisini ortaya koymak istiyoruz her maçta ama zor maçlar oynuyoruz. Elbette kazanmak istiyorsunuz ama her maçý 4-0, 5-0 kazanamýyorsunuz. Ben gurur duyuyorum. Son anlara kadar zorluydu. Harika bir atmosferde oynadýk, kaliteli bir takýma karþý oynadýk ama tüm takým arkadaþlarýmla gurur duyuyorum."
Zaferin ardýndan büyük mutluluk yaþadýðýný belirten Brown, þu ifadeleri kullandý:
"Öncelikle Tanrý'ya þükrediyorum! Bu zafer Tanrý'nýn! Bu galibiyet, bu tur Fenerbahçe, taraftarlar ve Ýstanbul için. 18 yýldýr Þampiyonlar Ligi'ne katýlamýyorduk ve þimdi katýldýk. Bize inandýklarý için herkese teþekkür ediyoruz. Çok iyi hissediyorum, çok çok!"
Brown, sözlerini "Fenerbahçe, Ýstanbul ve taraftarlar için!" diyerek sürdürdü.
"TÜM TAKIM ARKADAÞLARIMLA GURUR DUYUYORUM"
Karþýlaþmaya galibiyet hedefiyle çýktýklarýný belirten Fenerbahçeli futbolcu, zorlu mücadele hakkýnda ise þunlarý söyledi:
"Beklenti galibiyetti maçtan önce, beklentimiz buydu. Fenerbahçe olarak her zaman kazanmak için çýkýyoruz. Bu bazen zorlu da oluyor. En iyisini ortaya koymak istiyoruz her maçta ama zor maçlar oynuyoruz. Elbette kazanmak istiyorsunuz ama her maçý 4-0, 5-0 kazanamýyorsunuz. Ben gurur duyuyorum. Son anlara kadar zorluydu. Harika bir atmosferde oynadýk, kaliteli bir takýma karþý oynadýk ama tüm takým arkadaþlarýmla gurur duyuyorum."