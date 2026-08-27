26 Aðustos
Lyon-Fenerbahçe
1-2
26 Aðustos
AEK Athens-Levski
4-0
26 Aðustos
Viking-Dinamo Zagreb
3-1
26 Aðustos
NK Celje-Slovan Bratislava
1-2113'
26 Aðustos
Rapid Wien-Heart of Midlothian
5-6
26 Aðustos
Real Madrid-Real Sociedad
4-1
26 Aðustos
Newcastle-West Bromwich
3-2
26 Aðustos
Bradford City-Burnley
4-2
26 Aðustos
Tottenham-Charlton Athletic
5-1
26 Aðustos
Preston North End-Everton
0-4

Archie Brown: "Bu zafer Fenerbahçe için!"

Fenerbahçe'nin Lyon'u eleyerek 18 yýl sonra Þampiyonlar Ligi'ne kalmasýnýn ardýndan Archie Brown açýklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIÞI
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calendar 27 Aðustos 2026 00:18
Fotoðraf: AA
Archie Brown: 'Bu zafer Fenerbahçe için!'
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Fenerbahçe, UEFA Þampiyonlar Ligi play-off turu rövanþýnda Lyon'u 2-1 maðlup ederek 18 yýl sonra Devler Ligi'ne adýný yazdýrdý. Sarý-lacivertlilerin galibiyetinde gol atan Archie Brown, karþýlaþmanýn ardýndan açýklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla "BU ZAFER TANRI'NIN!"

Zaferin ardýndan büyük mutluluk yaþadýðýný belirten Brown, þu ifadeleri kullandý:

"Öncelikle Tanrý'ya þükrediyorum! Bu zafer Tanrý'nýn! Bu galibiyet, bu tur Fenerbahçe, taraftarlar ve Ýstanbul için. 18 yýldýr Þampiyonlar Ligi'ne katýlamýyorduk ve þimdi katýldýk. Bize inandýklarý için herkese teþekkür ediyoruz. Çok iyi hissediyorum, çok çok!"

Brown, sözlerini "Fenerbahçe, Ýstanbul ve taraftarlar için!" diyerek sürdürdü.

"TÜM TAKIM ARKADAÞLARIMLA GURUR DUYUYORUM"

Karþýlaþmaya galibiyet hedefiyle çýktýklarýný belirten Fenerbahçeli futbolcu, zorlu mücadele hakkýnda ise þunlarý söyledi:





"Beklenti galibiyetti maçtan önce, beklentimiz buydu. Fenerbahçe olarak her zaman kazanmak için çýkýyoruz. Bu bazen zorlu da oluyor. En iyisini ortaya koymak istiyoruz her maçta ama zor maçlar oynuyoruz. Elbette kazanmak istiyorsunuz ama her maçý 4-0, 5-0 kazanamýyorsunuz. Ben gurur duyuyorum. Son anlara kadar zorluydu. Harika bir atmosferde oynadýk, kaliteli bir takýma karþý oynadýk ama tüm takým arkadaþlarýmla gurur duyuyorum."

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