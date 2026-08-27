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Bradford City-Burnley
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Tottenham-Charlton Athletic
5-1
26 Aðustos
Preston North End-Everton
0-4

Arda Güler'den Fenerbahçe paylaþýmý!

Fenerbahçe'nin 18 yýl sonra Þampiyonlar Ligi'ne yükselmesinin ardýndan eski futbolcusu Arda Güler, sarý-lacivertlilerin paylaþýmýný Instagram hikayesinde paylaþtý.

SPORX AI BAKIÞI
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calendar 27 Aðustos 2026 01:41
Fotoðraf: X.com
Arda Güler'den Fenerbahçe paylaþýmý!
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Fenerbahçe'nin 18 yýl sonra Þampiyonlar Ligi'ne yükselmesinin ardýndan sarý-lacivertlilerin eski futbolcusu Arda Güler, Fenerbahçe'nin yaptýðý paylaþýmý Instagram hikayesinde paylaþtý. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla

2020-2023 yýllarý arasýnda Fenerbahçe formasý giyen Arda Güler, sarý-lacivertli formayla 51 maçta 9 gol ve 10 asist kaydetti.

2020-2023 yýllarý arasýnda Fenerbahçe formasý giyen Arda Güler, sarý-lacivertli formayla 51 maçta 9 gol ve 10 asist kaydetmiþti.





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