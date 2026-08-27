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Lyon-Fenerbahçe
1-2
26 Aðustos
AEK Athens-Levski
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Viking-Dinamo Zagreb
3-1
26 Aðustos
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Newcastle-West Bromwich
3-2
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4-2
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Tottenham-Charlton Athletic
5-1
26 Aðustos
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Greenwood: "18 yýl sonra gelen mutluluðu kutluyoruz"

Fenerbahçe'nin Lyon'u eleyerek 18 yýl sonra Þampiyonlar Ligi'ne kalmasýnýn ardýndan Mason Greenwood açýklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIÞI
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calendar 27 Aðustos 2026 01:19
Fotoðraf: AA
Greenwood: '18 yýl sonra gelen mutluluðu kutluyoruz'
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Fenerbahçe'nin yýldýz oyuncusu Mason Greenwood, Olimpik Lyon galibiyetinin ardýndan açýklamalarda bulundu. Sarý-lacivertlilerin 18 yýl sonra Þampiyonlar Ligi'ne kalmasýnýn mutluluðunu yaþayan Greenwood, takým olarak üzerlerine düþeni yaptýklarýný ifade etti. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla "GOL VE ASÝST YAPMAYA ÇALIÞIYORUM"

Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalýþtýðýný belirten Greenwood, "Açýkçasý benim tek yapmaya çalýþtýðým, elimden gelenin en iyisini yapmak ve her maç bunu yapmaya çalýþýyorum. Tabii ki önde oynadýðým için goller, asistler yapmak ve tehlike yaratmaya çalýþýyorum. Bunun için her gün çok çalýþýyorum. Bugün de takým olarak üzerimize düþeni yaptýðýmýz için çok mutluyum. Gollerdeki katkýmdan dolayý da çok mutluyum. Hep beraber çok mutluyuz ve kutlamaya hazýrýz." dedi.

"BAÞKA NE MOTÝVASYON OLABÝLÝR?"

Fenerbahçe'nin 18 yýl sonra Þampiyonlar Ligi'ne dönmesinin kendileri için büyük bir motivasyon olduðunu söyleyen Greenwood, þu ifadeleri kullandý:

"Fenerbahçe 18 yýldýr Þampiyonlar Ligi'ne katýlamýyordu. Yani bunun dýþýnda baþka ne söyleyebilirim, baþka ne bunun motivasyonumuzun sebebini anlatabilir, bilmiyorum. Tabii ki hepimiz çok mutluyuz. Yeniden Þampiyonlar Ligi'nde olduðumuz için herkes çok güzel bir performans sergiledi. Çok mutluyuz hepimiz."

"18 YIL SONRA GELEN MUTLULUÐU KUTLUYORLAR"





Lyon'un iyi bir performans sergilediðini belirten Greenwood, erken bulduklarý gollerin kendilerine avantaj saðladýðýný söyledi.

Greenwood, "Lyon iyi bir performans sergiledi. Onlarýn göstermiþ olduðu performansa da saygý duymamýz gerekiyor. Erken bulduðumuz iki gol, maç içerisinde bize avantaj saðladý ve 90 dakika sonunda da attýðýmýz gollerle tur atladýk. Takým adýna mutluyum, teknik heyetimiz adýna mutluyum. Hepimiz çok mutluyuz. Taraftarlarýmýz 18 yýl sonra... 18 yýl beklediler. 18 yýl sonra gelen bu mutluluðu kutluyorlar þimdi. Hepimiz çok mutluyuz." ifadelerini kullandý.

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