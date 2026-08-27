26 Aðustos
Lyon-Fenerbahçe
1-2
26 Aðustos
AEK Athens-Levski
4-0
26 Aðustos
Viking-Dinamo Zagreb
3-1
26 Aðustos
NK Celje-Slovan Bratislava
1-2UZS
26 Aðustos
Rapid Wien-Heart of Midlothian
5-6
26 Aðustos
Real Madrid-Real Sociedad
4-1
26 Aðustos
Newcastle-West Bromwich
3-2
26 Aðustos
Bradford City-Burnley
4-2
26 Aðustos
Tottenham-Charlton Athletic
5-1
26 Aðustos
Preston North End-Everton
0-4

Edin Dzeko'dan Fenerbahçe'ye mesaj

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Edin Dzeko, sarý-lacivertlilerin Þampiyonlar Ligi'ne kalmasýnýn ardýndan, "Ait olduðumuz yere geri döndük!" yorumunda bulundu.

SPORX AI BAKIÞI
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calendar 27 Aðustos 2026 01:34
Haber: Sporx.com, Fotoðraf: Imago
Edin Dzeko'dan Fenerbahçe'ye mesaj
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Fenerbahçe'nin eski golcüsü Edin Dzeko, sarý-lacivertlilerin Þampiyonlar Ligi'ne kalmasýna kayýtsýz kalmadý. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla Kariyerine Schalke'de devam eden Bosnalý golcü, Fenerbahçe'nin Lyon maçýnýn ardýndan yaptýðý paylaþýma, sarý-lacivert kalp emojileri ile birlikte "Ait olduðumuz yere geri döndük!" yorumunda bulundu.

Edin Dzeko'nun bu yorumu, sosyal medyada gündem oldu.

2023-2025 arasýnda Fenerbahçe formasý giyen Dzeko, sarý-lacivertlilerde 99 maçta 46 gol attý ve 18 asist yaptý.







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