Fenerbahçe'nin eski golcüsü Edin Dzeko, sarý-lacivertlilerin Þampiyonlar Ligi'ne kalmasýna kayýtsýz kalmadý. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Kariyerine Schalke'de devam eden Bosnalý golcü, Fenerbahçe'nin Lyon maçýnýn ardýndan yaptýðý paylaþýma, sarý-lacivert kalp emojileri ile birlikte "Ait olduðumuz yere geri döndük!" yorumunda bulundu.
Edin Dzeko'nun bu yorumu, sosyal medyada gündem oldu.
2023-2025 arasýnda Fenerbahçe formasý giyen Dzeko, sarý-lacivertlilerde 99 maçta 46 gol attý ve 18 asist yaptý.
Edin Dzeko'nun bu yorumu, sosyal medyada gündem oldu.
2023-2025 arasýnda Fenerbahçe formasý giyen Dzeko, sarý-lacivertlilerde 99 maçta 46 gol attý ve 18 asist yaptý.