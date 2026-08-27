Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Vedat Muriqi ve 28. dakikada Archie Brown'dan geldi. Lyon'un tek golünü 61. dakikada Malick Fofana attý.
LYON'UN GOLÜ ÝPTAL OLDU!
Lyon, Kail Boudache'nin 72. dakikada attýðý golle Fenerbahçe karþýsýnda 2-2'yi buldu.
Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda hem ofsayt hem de faul bekledi.
Hakem Maurizio Mariani, VAR'dan gelen uyarýnýn ardýndan pozisyonu ekranda izledi. Hakem Mariani, Archie Brown'a faul yapýldýðýný iþaret ederek golü iptal etti.
BÜYÜK HASRET BÝTTÝ
Fenerbahçe, bu sonucun ardýndan Þampiyonlar Ligi hasretine son verdi. Sarý-lacivertliler, 18 yýl sonra Devler Ligi'nde yer alacak. Fenerbahçe, Þampiyonlar Ligi'ndeki lig formatýnda ise ilk kez mücadele edecek.
DEVLER LÝGÝ'NDE ÝKÝ TAKIM
Fenerbahçe'nin de Þampiyonlar Ligi'ne katýlmasýyla birlikte Türkiye'yi bu sezon Galatasaray ile birlikte iki takým Devler Ligi'nde temsil edecek.
KURALAR NE ZAMAN?
UEFA Þampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aþamasý eþleþmeleri perþembe günü belli olacak.
Avrupa'nýn bir numaralý futbol organizasyonunun lig aþamasý kuralarý, Monako'da TSÝ 19.00'da çekilecek.
Katýlan 36 takým, katsayý sýralamalarýna göre dört torbaya ayrýlacak ve her takým için 8 rakip belirlenecek.
FENERBAHÇE'NÝN KADROSU
UEFA Þampiyonlar Ligi play-off turu rövanþýnda deplasmanda Olimpik Lyon ile karþýlaþan Fenerbahçe'de teknik direktör Ýsmail Kartal, Süper Lig'de son oynadýklarý TÜMOSAN Konyaspor maçýna göre kadrosunda zorunlu 2 deðiþiklik yaptý.
Deneyimli teknik adam, Groupama Stadý'nda oynanan müsabakada Konyaspor maçýna ilk 11'de baþlattýðý Marco Asensio ve Kerem Aktürkoðlu'nu sakatlýklarý nedeniyle görevlendiremedi.
65 yaþýndaki çalýþtýrýcý, bu isimlerin yerine ilk 11'de Anderson Talisca ve Oðuz Aydýn'ý tercih etti.
Olimpik Lyon karþýsýnda kalede Ederson'u görevlendiren Kartal, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown'dan oluþturdu. Orta alanda N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi forma giyerken, hücum hattýnda Mason Greenwood, Anderson Talisca ve Oðuz Aydýn yer aldý. Kartal, gol yollarýnda ise Vedat Muric'e þans verdi.
Fenerbahçe'de Tarýk Çetin, Kuzey Sapaz, Ýsmail Yüksek, Romelu Lukaku, Yiðit Efe Demir, Ýrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Levent Mercan, Bartuð Elmaz ve Dorgeles Nene ise yedek soyundu.
FORMASYON DEÐÝÞMEDÝ
Teknik direktör Ýsmail Kartal, Olimpik Lyon deplasmanýnda oyun formasyonunda deðiþikliðe gitmedi.
Sezon baþýndan beri 4-2-3-1 sisteminde takýmýný sahaya süren tecrübeli çalýþtýrýcý, Kerem Aktürkoðlu ve Marco Asensio'nun yokluðunda zorlu Olimpik Lyon deplasmanýna raðmen hücum sisteminden ödün vermedi.
Kamuoyunda Ýsmail Yüksek ile orta alanýn kalabalýk tutulma düþüncesine karþýn Kartal, tercihini istikrardan yana kullandý.
TALISCA ÝLK 11'E DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin golcü ismi Anderson Talisca, tekrar ilk 11'deki yerini aldý.
Ligde son oynanan Konyaspor maçýnda kadroya alýnmayan Brezilyalý oyuncu, tekrar formasýna kavuþtu.
Teknik direktör Ýsmail Kartal, Marco Asensio'nun yokluðunda golcü oyuncuyu forvet arkasýnda görevlendirdi.
SOLDA TERCÝH OÐUZ AYDIN
Teknik direktör Ýsmail Kartal, sol kanatta tercihini Oðuz Aydýn'dan yana kullandý.
Deneyimli çalýþtýrýcý, Kerem Aktürkoðlu'nun yokluðunda o pozisyonda oynayan Dorgeles Nene ile Oðuz Aydýn arasýndaki tercihinde milli oyuncuya þans tanýdý.
Bu sezon sadece Gençlerbirliði maçýnda ilk 11'de görevlendirilen Oðuz, Avrupa'da ise ilk kez bir müsabakaya ilk 11'de baþladý.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSÝK
Fenerbahçe, Olimpik Lyon karþýsýnda 4 oyuncusundan yararlanamadý.
Sarý-lacivertlilerde sakatlýklarý bulunan Mert Günok, Çaðlar Söyüncü ve Marco Asensio'nun yaný sýra kafa travmasý geçiren Kerem Aktürkoðlu, müsabakada forma giyemedi.
TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI
Fenerbahçeli taraftarlar, zorlu deplasmanda takýmlarýný yalnýz býrakmadý.
Türkiye'den ve Avrupa'nýn çeþitli ülkelerinden takýmlarýný desteklemeye gelen sarý-lacivertliler, yüksek güvenlik tedbiri nedeniyle münferit olarak stada alýnmadý.
Stada belli mesafede belirlenen bölgede toplanan sarý-lacivertliler, otobüslerle güvenlik eþliðinde stada getirildi.
Kendilerine ayrýlan bölümün tamamýný dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, tezahüratlarla takýmlarýna destek oldu.
MAÇTAN DAKÝKALAR (ÝLK YARI)
8. dakikada Fenerbahçe savunmadan çýkmakta zorlanýnca Olimpik Lyonlu oyuncular meþin yuvarlaðý kapýp soldan ataða katýlan Fofana'yý topla buluþturdu. Bu futbolcunun uzaktan sert þutunda kaleci Ederson uzanarak topu kornere çeldi.
19. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Muric'in pasýnda topla buluþan Oðuz Aydýn soldan ceza sahasýna giren Brown'a pasýný aktardý. Bu futbolcunun çaprazdan sert þutunda kaleci Greif son anda topu kornere gönderdi.
20. dakikada soldan kazanýlan korner atýþýnda topun baþýna Oðuz Aydýn geçti. Bu futbolcunun kavisli ortasýnda top direkt kaleye yöneldi. Üst direðe çarpan meþin yuvarlak oyun alanýna geri döndü.
24. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Oðuz Aydýn'ýn soldan ceza sahasýna gönderdiði ortaya iyi yükselen Vedat Muric kafayý vurdu, top kaleci Greif'ten döndü. Muric kaleciden dönen topu yeniden önünde buldu. Bu futbolcunun yakýn mesafeden sert þutunda top aðlarla buluþtu: 0-1.
28. dakikada Fenerbahçe farký 2'ye çýkardý. Saðdan kazanýlan korner atýþýnda topun baþýna geçen Greenwood uzak direðe ortaladý. Kale sahasý içinde savunmadan önce kafayý vuran Archie Brown yakýn mesafeden topu filelere gönderdi: 0-2.
35. dakikada Olimpik Lyon gole yaklaþtý. Soldan kazanýlan korner atýþýnda Maitland-Niles kale sahasýna ortaladý. Bu noktada yükselen Muric'in ters vuruþunda top yan direðe çarpýp oyun alanýna geri döndü.
41. dakikada Maitland-Niles'ýn pasýnda ceza yayý üzerinde topla buluþan Morton bekletmeden çok sert vurdu, kaleci Ederson uzanarak gole izin vermedi.
Karþýlaþmanýn ilk yarýsý Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüðüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKÝKALAR (ÝKÝNCÝ YARI)
56. dakikara Fenerbahçe hýzlý çýktý. Greenwood'un pasýnda savunmanýn arkasýna hareketlenen Guendouzi soldan ataða katýlan Oðuz Aydýn'ý topla buluþturdu. Bu futbolcu ceza sahasýna girer girmez sert vurdu ancak top az farkla üstten dýþarý çýktý.
58. dakikada Vedat Muric'in ara pasýnda soldan ceza sahasýna giren Oðuz Aydýn ceza yayý üzerindeki Guendouzi'yi topla buluþturdu. Bu futbolcunun sert þutunda kaleci Greif gole izin vermedi.
61. dakikada fark 1'e indi. Maitland-Niles'ýn ceza sahasý içi sol çaprazýna ortasýnda boþ pozisyonda topla buluþan Fofana'nýn bekletmeden vuruþunda top uzak köþeden filelere gitti: 1-2.
68. dakikada Oðuz Aydýn'ýn pasýnda ceza sahasý dýþý sol çaprazýnda topla buluþan Guendouzi kaleyi düþündü. Bu futbolcunun plase vuruþunda top az farkla yandan dýþarý çýktý.
71. dakikada Fofana'nýn uzaktan þutunda Ederson'dan dönen top Brown'da kaldý. Athekame'nin müdahalesinde meþin yuvarlaðý önünde bulan Boudache çaprazdan topu aðlara yolladý. VAR uyarýsý sonrasýnda pozisyonu yeniden izleyen hakem Maurizio Mariani, pozisyonun faul olduðunu belirterek golü iptal etti.
82. dakikada sol kanatta topla buluþan Nene, geriden ataða katýlan Guendouzi'ye pasýný aktardý. Bu futbolcunun uzaktan sert þutunda kaleci Greif son anda gole engel oldu.
90. dakikada ceza yayý üzerinde topu alan Tolisso, saðdan ceza sahasýna giren Boudache'ý gördü. Bu futbolcunun çaprazdan vuruþunda top direðin dibinden auta çýktý.
Fenerbahçe karþýlaþmayý 2-1 kazandý.
Stat: Groupama
Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (Ýtalya)
Olimpik Lyon: Greif, Maitland-Niles (Dk. 62 Athekame), Kluivert, Niakhate, Vinicius (Dk. 86 Tagliafico), Morton (Dk. 86 Bidstrup), Tessmann (Dk. 76 Sulc), Tolisso, Nuamah (Dk. 62 Boudache), Fofana, Openda
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood (Dk. 80 Ýrfan Can Kahveci), Talisca (Dk. 67 Ýsmail Yüksek), Oðuz Aydýn (Dk. 76 Nene), Muric (Dk. 80 Lukaku)
Goller: Dk. 24 Muric, Dk. 28 Brown (Fenerbahçe), Dk. 61 Fofana (Olimpik Lyon)
Sarý kartlar: Dk. 32 Skriniar, Dk. 90+4 Guendouzi, Dk. 90+5 Nene (Fenerbahçe), Dk. 51 Openda (Olimpik Lyon)
🧤Malick Fofana'nýn þutunda Ederson geçit vermedi! pic.twitter.com/cniQZ06hp4
— Sporx (@sporx) August 26, 2026
🔥🔥VEDAT MURIQI
⚽️Fenerbahçe, Þampiyonlar Ligi için attý!pic.twitter.com/lGt5rdXqfb
— Sporx (@sporx) August 26, 2026
🔥🔥ARCHIE BROWN
⚽️⚽️Fenerbahçe, Þampiyonlar Ligi için ikinci golü de buldu!pic.twitter.com/smQpzspQjW
— Sporx (@sporx) August 26, 2026
Fenerbahçe'nin penaltý beklediði pozisyon pic.twitter.com/fTk8qocUHS https://t.co/jdTKSxa6nM
— Sporx (@sporx) August 26, 2026
Malick Fofana'nýn golüyle Lyon farký 1'e indirdi. pic.twitter.com/0blRq2VntK
— Sporx (@sporx) August 26, 2026
Ýþte Lyon'un iptal edilen golü🎥pic.twitter.com/3tBUS05K47 https://t.co/opQw2l1Ix0
— Sporx (@sporx) August 26, 2026
Fenerbahçe, 18 yýl sonra büyük hasretine son verdi!
💫Artýk Þampiyonlar Ligi'nde!pic.twitter.com/F4WjNtiRdN https://t.co/G775vheVHP
— Sporx (@sporx) August 26, 2026