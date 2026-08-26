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Potanın Perileri, Almanya ile berabere kaldı!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık mücadelesinde Almanya ile 68-68 berabere kaldı.

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calendar 26 Ağustos 2026 22:34
Potanın Perileri, Almanya ile berabere kaldı!
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Almanya ile 68-68 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Almanya'nın başkenti Berlin'de 4-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2026 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek ay-yıldızlı takım, Köln'de oynadığı ilk hazırlık maçında Almanya ile karşılaştı.

Almanya'nın Köln kentindeki Lanxess Arena'da oynanan karşılaşmaya milliler Sevgi Uzun, Olcay Çakır Turgut, Gökşen Fitik, Elif Bayram ve Tilbe Şenyürek Arslan beşiyle başladı.

A Milli Takım'ın ilk yarısını 41-38 önde tamamladığı maç, 68-68 eşitlikle tamamlandı.

Milli takımda Elif Bayram 17 sayı, Olcay Çakır Turgut ise 16 sayı ile oynadı.

Türkiye, yarın TSİ 18.00'de Almanya ile bir hazırlık maçı daha yapacak. Mücadele HT Spor ve S Sport'tan canlı yayımlanacak.

 

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