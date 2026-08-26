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Verstappen'den sıra dışı yarış

Formula 1'de 4 şampiyonluğu bulunan Max Verstappen, 16 Eylül'de Silverstone Ulusal Pisti'nde düzenlenecek go-kart yarışında 100 rakiple mücadele edecek. Organizasyonda Red Bull sporcusu Arda Saatçi de piste çıkacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ağustos 2026 16:22
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Verstappen'den sıra dışı yarış
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Formula 1'de 4 şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Max Verstappen, kariyerinin başladığı go-kart pistlerine sıra dışı bir organizasyonla dönmeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hollandalı pilot, İngiltere'deki Silverstone Ulusal Pisti'nde 16 Eylül Çarşamba günü düzenlenecek yarışta farklı ülkelerden 100 rakiple mücadele edecek.

100 RAKİPLE YARIŞACAK

İçerik üreticileri, sporcular ve farklı ülkelerden katılımcıları bir araya getirecek organizasyonda Verstappen'in yanı sıra Red Bull sporcusu Arda Saatçi de yarışacak.

Go-kart döneminde start, savunma, geçiş ve yoğun trafik içinde pozisyon kazanma gibi yarışın temel becerilerini geliştiren Verstappen, yeniden kartinge dönmenin kendisi için önemli olduğunu belirtti.

"GERİ DÖNMEK HER ZAMAN GÜZEL"

Verstappen, go-karta dönüşüyle ilgili yaptığı açıklamada, "Go-kartta tüm temel becerileri öğreniyorsunuz; startları, savunmayı ve geçişleri. Hayatımın uzun bir dönemini go-kart yaparak geçirdim, bu yüzden geri dönmek her zaman güzel." ifadelerini kullandı.

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