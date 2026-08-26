26 Aðustos
Lyon-Fenerbahçe
22:00
26 Aðustos
AEK Athens-Levski
22:00
26 Aðustos
Viking-Dinamo Zagreb
22:00
26 Aðustos
NK Celje-Slovan Bratislava
22:00
26 Aðustos
Rapid Wien-Heart of Midlothian
19:45
26 Aðustos
Real Madrid-Real Sociedad
22:00
26 Aðustos
Newcastle-West Bromwich
21:45
26 Aðustos
Bradford City-Burnley
21:45
26 Aðustos
Tottenham-Charlton Athletic
21:45
26 Aðustos
Preston North End-Everton
22:00

UEFA Þampiyonlar Ligi'nde kura heyecaný!

UEFA Þampiyonlar Ligi'nde lig aþamasýnýn kuralarý 27 Aðustos Perþembe günü çekilecek.

SPORX AI BAKIÞI
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calendar 26 Aðustos 2026 15:34
Haber: AA, Fotoðraf: AA
UEFA Þampiyonlar Ligi'nde kura heyecaný!
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UEFA Þampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aþamasý eþleþmeleri 27 Aðustos Perþembe günü belli olacak. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla Avrupa'nýn bir numaralý futbol organizasyonunun lig aþamasý kuralarý, Monako'da TSÝ 19.00'da çekilecek.

Katýlan 36 takým, katsayý sýralamalarýna göre dört torbaya ayrýlacak ve her takým için 8 rakip belirlenecek.

"Devler Ligi"ne lig aþamasýndan katýlacak Galatasaray'ýn rakipleri de belli olacak.

Sarý-kýrmýzýlý kulüp, turnuvada dört torbadan ikiþer takýmla karþýlaþacak ve her torbadan bir takýmla RAMS Park'ta, bir takýmla da deplasmanda mücadele edecek.

Toplamda 36 takýmla oynanacak lig aþamasýna katýlacak ekiplerden 32'si belli olurken kalan 4 takým, bu akþam yapýlacak play-off turu rövanþ maçlarý sonrasýnda netleþecek.

Fenerbahçe, ilk maçta evinde 1-1 berabere kaldýðý Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile bu akþam saat 22.00'de deplasmanda karþýlaþacak ve rakibini elemesi halinde UEFA Þampiyonlar Ligi'nde lig aþamasýnda mücadele etme hakký kazanacak.

UEFA Þampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu finali, Ýspanya'nýn baþkenti Madrid'deki Metropolitano Stadý'nda oynanacak.

Þampiyonlar Ligi'nin lig aþamasýnda yer almasý kesinleþen 32 takým þöyle:

Ýngiltere (5): Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool

Ýspanya (5): Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal, Real Betis

Almanya (4): Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig, Stuttgart

Ýtalya (4): Inter, Napoli, Roma, Como

Fransa (3): Paris Saint-Germain, Lens, Lille

Hollanda (2): PSV, Feyenoord

Portekiz (2): Porto, Sporting

Türkiye (1): Galatasaray

Ukrayna (1): Shakhtar Donetsk

Çekya (1): Slavia Prag

Belçika (1): Club Brugge

Azerbaycan (1): Sabah

Norveç (1): Bodo Glimt

Avusturya (1): LASK

SON 4 TAKIM BU GECE BELLÝ OLACAK

UEFA Þampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek son 4 takým, bu gece oynanacak play-off rövanþ maçlarýnýn ardýndan belirlenecek.

Maçlarýn programý ve ilk karþýlaþmalarda alýnan sonuçlar þöyle:

22.00 Olimpik Lyon (Fransa)-Fenerbahçe (1-1)

22.00 AEK (Yunanistan)-Levski Sofya (Bulgaristan) (0-0)

22.00 Celje (Slovenya)-Slovan Bratislava (Slovakya) (1-1)

22.00 Viking (Norveç)-Dinamo Zagreb (Hýrvatistan) (2-2)

Þampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri ise þu þekilde:

1. Hafta: 8/10 Eylül

2. Hafta: 13/14 Ekim

3. Hafta: 20/21 Ekim

4. Hafta: 3/4 Kasým

5. Hafta: 24/25 Kasým

6. Hafta: 8/9 Aralýk

7. Hafta: 19/20 Ocak 2027

8. Hafta: 27 Ocak 2027

UEFA Þampiyonlar Ligi'nde lig aþamasý sonrasýnda finale kadar oynanacak turlarýn tarihleri:

Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Þubat 2027

Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027

Çeyrek finaller: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027

Yarý finaller: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayýs 2027

Final: 5 Haziran 2027 (Madrid)

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