UEFA Þampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aþamasý eþleþmeleri 27 Aðustos Perþembe günü belli olacak. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Avrupa'nýn bir numaralý futbol organizasyonunun lig aþamasý kuralarý, Monako'da TSÝ 19.00'da çekilecek.
Katýlan 36 takým, katsayý sýralamalarýna göre dört torbaya ayrýlacak ve her takým için 8 rakip belirlenecek.
"Devler Ligi"ne lig aþamasýndan katýlacak Galatasaray'ýn rakipleri de belli olacak.
Sarý-kýrmýzýlý kulüp, turnuvada dört torbadan ikiþer takýmla karþýlaþacak ve her torbadan bir takýmla RAMS Park'ta, bir takýmla da deplasmanda mücadele edecek.
Toplamda 36 takýmla oynanacak lig aþamasýna katýlacak ekiplerden 32'si belli olurken kalan 4 takým, bu akþam yapýlacak play-off turu rövanþ maçlarý sonrasýnda netleþecek.
Fenerbahçe, ilk maçta evinde 1-1 berabere kaldýðý Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile bu akþam saat 22.00'de deplasmanda karþýlaþacak ve rakibini elemesi halinde UEFA Þampiyonlar Ligi'nde lig aþamasýnda mücadele etme hakký kazanacak.
UEFA Þampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu finali, Ýspanya'nýn baþkenti Madrid'deki Metropolitano Stadý'nda oynanacak.
Þampiyonlar Ligi'nin lig aþamasýnda yer almasý kesinleþen 32 takým þöyle:
Ýngiltere (5): Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool
Ýspanya (5): Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal, Real Betis
Almanya (4): Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig, Stuttgart
Ýtalya (4): Inter, Napoli, Roma, Como
Fransa (3): Paris Saint-Germain, Lens, Lille
Hollanda (2): PSV, Feyenoord
Portekiz (2): Porto, Sporting
Türkiye (1): Galatasaray
Ukrayna (1): Shakhtar Donetsk
Çekya (1): Slavia Prag
Belçika (1): Club Brugge
Azerbaycan (1): Sabah
Norveç (1): Bodo Glimt
Avusturya (1): LASK
SON 4 TAKIM BU GECE BELLÝ OLACAK
UEFA Þampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek son 4 takým, bu gece oynanacak play-off rövanþ maçlarýnýn ardýndan belirlenecek.
Maçlarýn programý ve ilk karþýlaþmalarda alýnan sonuçlar þöyle:
22.00 Olimpik Lyon (Fransa)-Fenerbahçe (1-1)
22.00 AEK (Yunanistan)-Levski Sofya (Bulgaristan) (0-0)
22.00 Celje (Slovenya)-Slovan Bratislava (Slovakya) (1-1)
22.00 Viking (Norveç)-Dinamo Zagreb (Hýrvatistan) (2-2)
Þampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri ise þu þekilde:
1. Hafta: 8/10 Eylül
2. Hafta: 13/14 Ekim
3. Hafta: 20/21 Ekim
4. Hafta: 3/4 Kasým
5. Hafta: 24/25 Kasým
6. Hafta: 8/9 Aralýk
7. Hafta: 19/20 Ocak 2027
8. Hafta: 27 Ocak 2027
UEFA Þampiyonlar Ligi'nde lig aþamasý sonrasýnda finale kadar oynanacak turlarýn tarihleri:
Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Þubat 2027
Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027
Çeyrek finaller: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027
Yarý finaller: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayýs 2027
Final: 5 Haziran 2027 (Madrid)
Katýlan 36 takým, katsayý sýralamalarýna göre dört torbaya ayrýlacak ve her takým için 8 rakip belirlenecek.
"Devler Ligi"ne lig aþamasýndan katýlacak Galatasaray'ýn rakipleri de belli olacak.
Sarý-kýrmýzýlý kulüp, turnuvada dört torbadan ikiþer takýmla karþýlaþacak ve her torbadan bir takýmla RAMS Park'ta, bir takýmla da deplasmanda mücadele edecek.
Toplamda 36 takýmla oynanacak lig aþamasýna katýlacak ekiplerden 32'si belli olurken kalan 4 takým, bu akþam yapýlacak play-off turu rövanþ maçlarý sonrasýnda netleþecek.
Fenerbahçe, ilk maçta evinde 1-1 berabere kaldýðý Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile bu akþam saat 22.00'de deplasmanda karþýlaþacak ve rakibini elemesi halinde UEFA Þampiyonlar Ligi'nde lig aþamasýnda mücadele etme hakký kazanacak.
UEFA Þampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu finali, Ýspanya'nýn baþkenti Madrid'deki Metropolitano Stadý'nda oynanacak.
Þampiyonlar Ligi'nin lig aþamasýnda yer almasý kesinleþen 32 takým þöyle:
Ýngiltere (5): Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool
Ýspanya (5): Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal, Real Betis
Almanya (4): Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig, Stuttgart
Ýtalya (4): Inter, Napoli, Roma, Como
Fransa (3): Paris Saint-Germain, Lens, Lille
Hollanda (2): PSV, Feyenoord
Portekiz (2): Porto, Sporting
Türkiye (1): Galatasaray
Ukrayna (1): Shakhtar Donetsk
Çekya (1): Slavia Prag
Belçika (1): Club Brugge
Azerbaycan (1): Sabah
Norveç (1): Bodo Glimt
Avusturya (1): LASK
SON 4 TAKIM BU GECE BELLÝ OLACAK
UEFA Þampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek son 4 takým, bu gece oynanacak play-off rövanþ maçlarýnýn ardýndan belirlenecek.
Maçlarýn programý ve ilk karþýlaþmalarda alýnan sonuçlar þöyle:
22.00 Olimpik Lyon (Fransa)-Fenerbahçe (1-1)
22.00 AEK (Yunanistan)-Levski Sofya (Bulgaristan) (0-0)
22.00 Celje (Slovenya)-Slovan Bratislava (Slovakya) (1-1)
22.00 Viking (Norveç)-Dinamo Zagreb (Hýrvatistan) (2-2)
Þampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri ise þu þekilde:
1. Hafta: 8/10 Eylül
2. Hafta: 13/14 Ekim
3. Hafta: 20/21 Ekim
4. Hafta: 3/4 Kasým
5. Hafta: 24/25 Kasým
6. Hafta: 8/9 Aralýk
7. Hafta: 19/20 Ocak 2027
8. Hafta: 27 Ocak 2027
UEFA Þampiyonlar Ligi'nde lig aþamasý sonrasýnda finale kadar oynanacak turlarýn tarihleri:
Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Þubat 2027
Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027
Çeyrek finaller: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027
Yarý finaller: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayýs 2027
Final: 5 Haziran 2027 (Madrid)