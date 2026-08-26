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Serdal Adalı'dan TFF'ye çıkarma

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Corendon Alanyaspor maçında yaşanan pozisyonlar ve hakem kararlarıyla ilgili TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Riva'da görüşecek. Adalı, toplantının ardından TFF tesisleri çıkışında açıklamalarda bulunacak.

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calendar 26 Ağustos 2026 12:01 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2026 12:10
Fotoğraf: X.com
Serdal Adalı'dan TFF'ye çıkarma
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Corendon Alanyaspor maçında yaşanan pozisyonlar ve hakem kararlarıyla ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezine gitti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GÜNDEM HAKEM KARARLARI

Adalı'nın, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya gelerek Alanyaspor karşılaşmasında yaşanan pozisyonlar ve hakem kararları hakkında görüşme gerçekleştirecek.

Beşiktaş cephesinde gözler, Riva'da yapılacak bu görüşmeye çevrildi.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA YAPACAK

Serdal Adalı'nın, görüşmelerin tamamlanmasının ardından TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri çıkışında açıklamalarda bulunacağı bildirildi.





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