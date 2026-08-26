Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Corendon Alanyaspor maçında yaşanan pozisyonlar ve hakem kararlarıyla ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezine gitti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GÜNDEM HAKEM KARARLARI
Adalı'nın, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya gelerek Alanyaspor karşılaşmasında yaşanan pozisyonlar ve hakem kararları hakkında görüşme gerçekleştirecek.
Beşiktaş cephesinde gözler, Riva'da yapılacak bu görüşmeye çevrildi.
GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA YAPACAK
Serdal Adalı'nın, görüşmelerin tamamlanmasının ardından TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri çıkışında açıklamalarda bulunacağı bildirildi.
Adalı'nın, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya gelerek Alanyaspor karşılaşmasında yaşanan pozisyonlar ve hakem kararları hakkında görüşme gerçekleştirecek.
Beşiktaş cephesinde gözler, Riva'da yapılacak bu görüşmeye çevrildi.
GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA YAPACAK
Serdal Adalı'nın, görüşmelerin tamamlanmasının ardından TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri çıkışında açıklamalarda bulunacağı bildirildi.