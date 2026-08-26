Galatasaray, yeni sezon öncesi orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, daha önce de transfer listesinde yer alan Marsilya'nın Danimarkalı futbolcusu Pierre-Emile Hojbjerg için girişimlerini sıklaştırma kararı aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 10 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI
Fransız basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için 10 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardı.
Mali açıdan hassas bir dönemden geçen Marsilya'nın ise Hojbjerg'in transferinden yaklaşık 15 milyon Euro gelir elde etmeyi bekliyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde elini güçlendiren unsurlardan birinin Şampiyonlar Ligi olduğu ifade edildi. Danimarkalı futbolcunun kariyerine Avrupa'nın 1 numaralı kupasında mücadele edecek bir takımda devam etmeye sıcak bakıyor.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
Hojbjerg, geçtiğimiz sezon başında Tottenham'dan 13.5 milyon Euro karşılığında Marsilya'ya transfer oldu. Tecrübeli orta saha oyuncusunun Fransız ekibiyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen Danimarkalı futbolcu, geçen sezon Marsilya formasıyla çıktığı 43 maçta 5 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
MİLLİ TAKIMDA 97 MAÇ
Danimarka Milli Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer alan Hojbjerg, milli formayla çıktığı 97 karşılaşmada 11 gol ve 14 asist üretti.
Fransız basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için 10 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardı.
Mali açıdan hassas bir dönemden geçen Marsilya'nın ise Hojbjerg'in transferinden yaklaşık 15 milyon Euro gelir elde etmeyi bekliyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde elini güçlendiren unsurlardan birinin Şampiyonlar Ligi olduğu ifade edildi. Danimarkalı futbolcunun kariyerine Avrupa'nın 1 numaralı kupasında mücadele edecek bir takımda devam etmeye sıcak bakıyor.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
Hojbjerg, geçtiğimiz sezon başında Tottenham'dan 13.5 milyon Euro karşılığında Marsilya'ya transfer oldu. Tecrübeli orta saha oyuncusunun Fransız ekibiyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen Danimarkalı futbolcu, geçen sezon Marsilya formasıyla çıktığı 43 maçta 5 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
MİLLİ TAKIMDA 97 MAÇ
Danimarka Milli Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer alan Hojbjerg, milli formayla çıktığı 97 karşılaşmada 11 gol ve 14 asist üretti.