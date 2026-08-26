Roma - Jayden Oosterwolde, transferinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Repubblica'nın haberine göre; Roma, sağlık kontrollerinin ardından Jayden Oosterwolde'nin fiziksel durumuyla ilgili ek tetkikler yapılmasına karar verdi.
KAS DAYANIKLIĞI KONUSUNDA ŞÜPHELİLER
İtalyan ekibinin en büyük endişesinin son sakatlığını henüz tamamen atlatamayan Hollandalı savunmacının kas dayanıklılığı olduğu belirtildi.
Transferle alakalı nihai kararın kısa süre içerisinde verilmesi bekleniyor.
SAHAYI SEDYEYLE TERK ETMİŞTİ
25 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'a karşı oynadığı ilk maçta talihsiz bir sakatlık yaşamış ve 30. dakikada sahayı sedyeyle terk etmişti.
KAS DAYANIKLIĞI KONUSUNDA ŞÜPHELİLER
İtalyan ekibinin en büyük endişesinin son sakatlığını henüz tamamen atlatamayan Hollandalı savunmacının kas dayanıklılığı olduğu belirtildi.
Transferle alakalı nihai kararın kısa süre içerisinde verilmesi bekleniyor.
SAHAYI SEDYEYLE TERK ETMİŞTİ
25 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'a karşı oynadığı ilk maçta talihsiz bir sakatlık yaşamış ve 30. dakikada sahayı sedyeyle terk etmişti.