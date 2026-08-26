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Southampton-West Ham United
1-4
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N. Forest-Leeds United
0-2
25 Ağustos
Birmingham City-Brentford
1-6

Roma'da Oosterwolde endişesi: Ek tetkik kararı

Roma, Fenerbahçe'den transfer etmek üzere olduğu Jayden Oosterwolde'nin sağlık kontrolleri dışında fiziksel durumuyla ilgili ek tetkikler yapılmasına karar verdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ağustos 2026 00:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Roma'da Oosterwolde endişesi: Ek tetkik kararı
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Roma - Jayden Oosterwolde, transferinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Repubblica'nın haberine göre; Roma, sağlık kontrollerinin ardından Jayden Oosterwolde'nin fiziksel durumuyla ilgili ek tetkikler yapılmasına karar verdi.

KAS DAYANIKLIĞI KONUSUNDA ŞÜPHELİLER

İtalyan ekibinin en büyük endişesinin son sakatlığını henüz tamamen atlatamayan Hollandalı savunmacının kas dayanıklılığı olduğu belirtildi.

Transferle alakalı nihai kararın kısa süre içerisinde verilmesi bekleniyor.

SAHAYI SEDYEYLE TERK ETMİŞTİ

25 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'a karşı oynadığı ilk maçta talihsiz bir sakatlık yaşamış ve 30. dakikada sahayı sedyeyle terk etmişti.



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