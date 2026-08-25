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Vedat Muriqi'den sakatlığı için açıklama!

Fenerbahçe'nin Kosovalı santrforu Vedat Muriqi, Lyon maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

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calendar 25 Ağustos 2026 19:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Vedat Muriqi'den sakatlığı için açıklama!
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Fenerbahçe'nin Kosovalı santrforu Vedat Muriqi, Lyon maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "ALLAH'IN İZNİYLE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ÇIKACAĞIZ"

Mücadelenin Fenerbahçe ve Türk futbolu açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Muriqi, "Fenerbahçe ve Türk futbolu için önemli bir maça çıkacağız. Ligden sonra hazırlanmak için çok fazla fırsatımız olmadı ancak hocamızın bizden neler istediğini biliyoruz. Tecrübemizle ve Allah'ın izniyle Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN BENİM GOL ATMAM DEĞİL"

Bireysel performansından çok takımın alacağı sonucun önemli olduğunu belirten Kosovalı santrfor, "Önemli olan benim gol atmam değil, maçı kazanmamız. Rakip stoperlere karşı yine çalışıyorum. İnşallah bir kez daha üstünlük kuracağım." dedi.

SAKATLIĞI İÇİN AÇIKLAMA

Yaşadığı sakatlığın ardından henüz tam ritmini bulamadığını dile getiren Muriqi, "Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Önümüzde bir hazırlık dönemi olmadığı için zorlanıyorum ancak maç oynadıkça kendimi bulacağım. Oynayacağım dakikaya göre her şey belli olacak." şeklinde konuştu.





"FENERBAHÇELİ OLMANIN HİSLERİNİ YAŞIYORUZ"

Deneyimli golcü Romelu Lukaku hakkında da konuşan Vedat Muriqi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Lukaku, oldukça tecrübeli bir oyuncu. Bu maça duygusal açıdan bakmamak elde değil. Fenerbahçeli olmanın hislerini yaşıyoruz. Ancak duygusallığımızı tecrübemiz ve kalitemizle bir kenara bırakacağız. Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz."

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