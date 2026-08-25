Galatasaray'ın Milan'dan ayrılması gündemde olan Rafael Leao ile sözleşme şartları konusunda büyük ölçüde anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Foot Mercato'nun haberine göre, 27 yaşındaki Portekizli yıldızın, Galatasaray ile yapacağı sözleşmenin ana hatları üzerinde şimdiden anlaşmaya vardığı belirtildi.
Sarı-kırmızılıların sunduğu sportif projeden tamamen etkilenen Leao'nun, Süper Lig'in coşkulu atmosferinde forma giyme fikrine de sıcak baktığı aktarıldı.
GALATASARAY'DAN YOĞUN BASKI
Galatasaray yönetiminin bu büyük transferi gerçekleştirme konusunda son derece kararlı olduğu ve transfer döneminin son düzlüğünde operasyonu tamamlamak için yoğun çaba harcadığı kaydedildi.
Ancak iki kulüp arasındaki görüşmelerin adeta bir kedi-fare oyununa dönüştüğü ifade edildi. Galatasaray, Portekizli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı öncelikli seçenek olarak görürken, Milan yönetimi ise oyuncuyla yollarını kalıcı olarak ayırmak ve bonservisiyle satış yapmak istiyor.
ASTON VILLA DA DEVREDE
Galatasaray ile Milan arasındaki bu anlaşmazlık, Rafael Leao ile ciddi şekilde ilgilenen Aston Villa seçeneğini de canlı tutuyor.
Premier Lig temsilcisinin Portekizli kanat oyuncusuna ilgisinin oldukça somut olduğu ve kulüpler arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Ancak Aston Villa cephesindeki temasların, Galatasaray'ın yoğun girişimlerine kıyasla daha yavaş ilerlediği ifade edildi.
Ayrıca çok sayıda menajer ve aracının operasyona dahil olmaya çalışmasının, Aston Villa ile yapılabilecek olası anlaşmanın ilerleyişini ciddi biçimde zorlaştırdığı vurgulandı.
Sarı-kırmızılıların sunduğu sportif projeden tamamen etkilenen Leao'nun, Süper Lig'in coşkulu atmosferinde forma giyme fikrine de sıcak baktığı aktarıldı.
GALATASARAY'DAN YOĞUN BASKI
Galatasaray yönetiminin bu büyük transferi gerçekleştirme konusunda son derece kararlı olduğu ve transfer döneminin son düzlüğünde operasyonu tamamlamak için yoğun çaba harcadığı kaydedildi.
Ancak iki kulüp arasındaki görüşmelerin adeta bir kedi-fare oyununa dönüştüğü ifade edildi. Galatasaray, Portekizli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı öncelikli seçenek olarak görürken, Milan yönetimi ise oyuncuyla yollarını kalıcı olarak ayırmak ve bonservisiyle satış yapmak istiyor.
ASTON VILLA DA DEVREDE
Galatasaray ile Milan arasındaki bu anlaşmazlık, Rafael Leao ile ciddi şekilde ilgilenen Aston Villa seçeneğini de canlı tutuyor.
Premier Lig temsilcisinin Portekizli kanat oyuncusuna ilgisinin oldukça somut olduğu ve kulüpler arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Ancak Aston Villa cephesindeki temasların, Galatasaray'ın yoğun girişimlerine kıyasla daha yavaş ilerlediği ifade edildi.
Ayrıca çok sayıda menajer ve aracının operasyona dahil olmaya çalışmasının, Aston Villa ile yapılabilecek olası anlaşmanın ilerleyişini ciddi biçimde zorlaştırdığı vurgulandı.