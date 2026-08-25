Haber Tarihi: 25 Ağustos 2026 18:01 - Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2026 18:01

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 25 Ağustos 2026

Bugün (25 Ağustos) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 25 Ağustos maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 25 Ağustos 2026
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25 Ağustos Salı bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 25 Ağustos Salı günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

25 Ağustos Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 25 Ağustos maç takvimi

25 AĞUSTOS GÜNÜN MAÇLARI

21.00 Al-Ittifaq FC - Al-Nassr FC

21.00 Al Shabab FC - Al-Riyadh SC

22.00 Valencia - Real Betis

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