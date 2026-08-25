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Alanyaspor'dan Ümit Akdağ için Fenerbahçe açıklaması

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ümit Akdağ için Fenerbahçe'nin teklif yaptığı iddialarına yanıt verdi.

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calendar 25 Ağustos 2026 17:15
Alanyaspor'dan Ümit Akdağ için Fenerbahçe açıklaması
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin yabancı kontejanın dolu olması nedeniyle savunmaya yerli stoper takviyesi yapmaya planladığı belirtiliyordu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı lacivertlilerin bu doğrultuda Alanyaspor'un 22 yaşındaki futbolcusu Ümit Akdağ ile ilgilendiği ileri sürülmüştü.

Hasan Çavuşoğlu'ndan açıklama
Akdeniz ekibinde Başkan Hasan Çavuşoğlu, Fenerbahçe iddialarına yanıt verdi.

HT Spor'da yer alan habere göre; Çavuşoğlu, kendilerine Ümit Akdağ için bir teklif gelmediğini açıkladı.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYIN EURO

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki stoperin Alanyaspor ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

2 MAÇTA DA İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI

Genç stoper bu sezon Alanyaspor'un çıktığı 2 maçta da ilk 11'de forma giydi ve 90'ar dakika sahada kaldı.





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