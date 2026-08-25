Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin yabancı kontejanın dolu olması nedeniyle savunmaya yerli stoper takviyesi yapmaya planladığı belirtiliyordu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı lacivertlilerin bu doğrultuda Alanyaspor'un 22 yaşındaki futbolcusu Ümit Akdağ ile ilgilendiği ileri sürülmüştü.
Hasan Çavuşoğlu'ndan açıklama
Akdeniz ekibinde Başkan Hasan Çavuşoğlu, Fenerbahçe iddialarına yanıt verdi.
HT Spor'da yer alan habere göre; Çavuşoğlu, kendilerine Ümit Akdağ için bir teklif gelmediğini açıkladı.
PİYASA DEĞERİ 6 MİLYIN EURO
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki stoperin Alanyaspor ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
2 MAÇTA DA İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI
Genç stoper bu sezon Alanyaspor'un çıktığı 2 maçta da ilk 11'de forma giydi ve 90'ar dakika sahada kaldı.
Hasan Çavuşoğlu'ndan açıklama
Akdeniz ekibinde Başkan Hasan Çavuşoğlu, Fenerbahçe iddialarına yanıt verdi.
HT Spor'da yer alan habere göre; Çavuşoğlu, kendilerine Ümit Akdağ için bir teklif gelmediğini açıkladı.
PİYASA DEĞERİ 6 MİLYIN EURO
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki stoperin Alanyaspor ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
2 MAÇTA DA İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI
Genç stoper bu sezon Alanyaspor'un çıktığı 2 maçta da ilk 11'de forma giydi ve 90'ar dakika sahada kaldı.