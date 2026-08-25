Fenerbahçe ile UEFA Þampiyonlar Ligi play-off turunda karþý karþýya gelen Olympique Lyon için rövanþ mücadelesinin sportif olduðu kadar mali açýdan da büyük önem taþýdýðý belirtildi. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE L'Equipe'in haberine göre mali zorluklarla karþý karþýya olan Fransýz kulübü, Fenerbahçe'ye elenmesi halinde önümüzdeki hafta bitmeden 50 milyon euroluk oyuncu satýþý yapmak zorunda kalacak.
TUR GELÝRSE RAKAM 25 MÝLYON EURO
Lyon'un Fenerbahçe'yi eleyerek yoluna devam etmesi halinde ise gerçekleþtirmesi gereken oyuncu satýþýnýn 25 milyon euro seviyesinde olacaðý aktarýldý.
Böylece Fenerbahçe ile oynanacak karþýlaþmanýn sonucunun Lyon'un transfer planlamasýnda da belirleyici olmasý bekleniyor.
8 OYUNCU ETKÝLENEBÝLÝR
L'Equipe'in haberinde bu durumdan etkilenmesi beklenen oyuncularýn Malick Fofana, Pavel Sulc, Ruben Kluivert, Ernest Nuamah, Ainsley Maitland-Niles, Tanner Tessmann, Nicolas Tagliafico ve Duje Caleta-Car olduðu belirtildi.
TUR GELÝRSE RAKAM 25 MÝLYON EURO
Lyon'un Fenerbahçe'yi eleyerek yoluna devam etmesi halinde ise gerçekleþtirmesi gereken oyuncu satýþýnýn 25 milyon euro seviyesinde olacaðý aktarýldý.
Böylece Fenerbahçe ile oynanacak karþýlaþmanýn sonucunun Lyon'un transfer planlamasýnda da belirleyici olmasý bekleniyor.
8 OYUNCU ETKÝLENEBÝLÝR
L'Equipe'in haberinde bu durumdan etkilenmesi beklenen oyuncularýn Malick Fofana, Pavel Sulc, Ruben Kluivert, Ernest Nuamah, Ainsley Maitland-Niles, Tanner Tessmann, Nicolas Tagliafico ve Duje Caleta-Car olduðu belirtildi.