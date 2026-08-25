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NBA takımları, Kyrie Irving'in Dallas'taki durumunu yakından takip ediyor

Dallas Mavericks'in Kyrie Irving'i takas etmeyi düşünmediğini açıklamasına rağmen, NBA'deki bazı takımların yıldız guardın durumunu yakından takip etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

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calendar 25 Ağustos 2026 12:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
NBA takımları, Kyrie Irving'in Dallas'taki durumunu yakından takip ediyor
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Dallas Mavericks'in Kyrie Irving'i takas etmeyi düşünmediğini açıklamasına rağmen, NBA'deki bazı takımların yıldız guardın durumunu yakından takip etmeyi sürdürdüğü belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The Stein Line'dan Marc Stein'ın haberine göre rakip takımlar, Kyrie Irving'in Dallas Mavericks'teki geleceğine ilişkin gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz sezonu ön çapraz bağındaki yırtık nedeniyle kaçıran Irving konusunda Mavericks yönetimi daha önce yıldız oyuncuyu takas etmeyi düşünmediğini açık bir şekilde ifade etmişti.

Dallas'ta Masai Ujiri de daha önce Irving'in takımın genç yıldızı Cooper Flagg ile birlikte nasıl kullanılabileceğine ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve tecrübeli guardın kulübün planlarının bir parçası olduğuna işaret etmişti.

Buna karşın Mavericks yardımcı antrenörü Phil Handy'nin takımdan ayrılarak Philadelphia 76ers'a katılması, Irving ile ilgilenme ihtimali bulunan takımlar tarafından küçük ancak dikkate değer bir gelişme olarak değerlendirildi.

Stein ayrıca Mavericks'in bu ayın başlarında strateji ve analitikten sorumlu başkan yardımcısı Andrew Baker ile profesyonel oyuncu personeli direktörü Makhtar Ndiaye ile yollarını ayırdığını belirtti.

Dallas yönetiminin Irving'i takas etme konusunda herhangi bir isteği olduğuna dair bir işaret bulunmasa da, rakip takımların Mavericks'teki gelişmeleri ve yıldız oyuncunun durumunu takip etmeyi sürdürdüğü ifade edildi.

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