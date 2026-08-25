TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun ikinci haftasında İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek Karşıyaka ile Altay, lig öncesinde hazırlık maçında buluşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Düzce kampından dönerek çalışmalarına İzmir'de devam eden Karşıyaka, ezeli rakibi Altay'ı perşembe günü Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde konuk edecek.
YENİ TRANSFERLER SAHADA OLACAK
6 Eylül'de başlayacak lig maratonu öncesindeki hazırlık maçında, transfer yasağını kaldırmaya çalışan Karşıyaka'nın yeni takviyeleri de forma giyecek.
Son 5 yıldır transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan Altay ise altyapısından yetişen oyuncularla sahaya çıkacak.
İki takım, ligde eylül ayının ikinci haftasında karşı karşıya gelecek.
KARŞIYAKA'NIN YOĞUN PROGRAMI
Karşıyaka, Altay karşılaşmasının ardından cuma günü Aliağa'da 2. Lig ekibi Aliağa FK'ya konuk olacak.
Yeşil-kırmızılı kurmayların, lig haftası hazırlıklarına başlamadan önce bir hazırlık maçı daha oynamayı planladığı belirtildi.
YENİ TRANSFERLER SAHADA OLACAK
6 Eylül'de başlayacak lig maratonu öncesindeki hazırlık maçında, transfer yasağını kaldırmaya çalışan Karşıyaka'nın yeni takviyeleri de forma giyecek.
Son 5 yıldır transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan Altay ise altyapısından yetişen oyuncularla sahaya çıkacak.
İki takım, ligde eylül ayının ikinci haftasında karşı karşıya gelecek.
KARŞIYAKA'NIN YOĞUN PROGRAMI
Karşıyaka, Altay karşılaşmasının ardından cuma günü Aliağa'da 2. Lig ekibi Aliağa FK'ya konuk olacak.
Yeşil-kırmızılı kurmayların, lig haftası hazırlıklarına başlamadan önce bir hazırlık maçı daha oynamayı planladığı belirtildi.