25 Ağustos
Sabah FK-Hapoel Beer Sheva
19:45
25 Ağustos
LASK-Celtic
22:00
25 Ağustos
Bodo/Glimt-NEC Nijmegen
22:00
25 Ağustos
Valencia-Real Betis
22:00
25 Ağustos
Stoke City-Hull City
21:45
25 Ağustos
Southampton-West Ham United
21:45
25 Ağustos
N. Forest-Leeds United
22:00
25 Ağustos
Birmingham City-Brentford
22:00

İzmir derbisi ligden önce oynanacak

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun ikinci haftasında karşılaşacak Karşıyaka ile Altay, lig öncesinde hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. İki İzmir temsilcisi perşembe günü Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
AI özetini görmek için tıkla
calendar 25 Ağustos 2026 13:58
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
İzmir derbisi ligden önce oynanacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun ikinci haftasında İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek Karşıyaka ile Altay, lig öncesinde hazırlık maçında buluşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Düzce kampından dönerek çalışmalarına İzmir'de devam eden Karşıyaka, ezeli rakibi Altay'ı perşembe günü Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde konuk edecek.

YENİ TRANSFERLER SAHADA OLACAK

6 Eylül'de başlayacak lig maratonu öncesindeki hazırlık maçında, transfer yasağını kaldırmaya çalışan Karşıyaka'nın yeni takviyeleri de forma giyecek.

Son 5 yıldır transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan Altay ise altyapısından yetişen oyuncularla sahaya çıkacak.

İki takım, ligde eylül ayının ikinci haftasında karşı karşıya gelecek.

KARŞIYAKA'NIN YOĞUN PROGRAMI

Karşıyaka, Altay karşılaşmasının ardından cuma günü Aliağa'da 2. Lig ekibi Aliağa FK'ya konuk olacak.

Yeşil-kırmızılı kurmayların, lig haftası hazırlıklarına başlamadan önce bir hazırlık maçı daha oynamayı planladığı belirtildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.